QIWI выпустила приложение QIWI Кошелек для устройств HUAWEI и HONOR
Новое приложение ориентировано на пользователей современных смартфонов HUAWEI и HONOR, в которых нет Google Mobile Services. В настоящее время в России продано уже более миллиона подобных устройств.
Вместо Google Play компания Huawei развивает собственный официальный магазин приложений AppGallery, в котором они оптимизированы под смартфоны компании. Пользователи устройств HUAWEI и HONOR, выпущенных до 2019 года, могли скачать приложение QIWI Кошелька в Google Play, а обладателям более новых устройств вендора ранее был доступен только сайт сервиса.
В приложении доступен весь привычный функционал, и его можно скачать в каталоге магазина приложений AppGallery. Общее число пользователей AppGallery в России превышает 13 млн человек (7,5 млн из них — активная ежемесячная аудитория). Доля смартфонов HUAWEI и HONOR на российском рынке в поставках смартфонов составляет 34%.
«На рынке смартфонов происходят глобальные изменения, и мы активно следим за появлением и проникновением новых устройств. Мы заботимся о наших клиентах и стараемся, чтобы вне зависимости от марки смартфона и операционной системы они всегда могли пользоваться привычными сервисами. Чтобы владельцы современных моделей HUAWEI и HONOR могли вести обычный образ жизни, а управлять финансами было еще удобнее, QIWI разработала приложение для AppGallery», — отмечает CEO платежного сегмента QIWI Андрей Протопопов.
«Благодарим команду разработки за оперативную интеграцию. Меньше месяца понадобилось коллегам, чтобы параллельно с текущей разработкой внедрить шесть сервисных китов, в том числе решить вопрос с пуш-уведомлениями, что является наиболее сложной интеграцией для финансовых приложений. Приложение QIWI Кошелек, несомненно, является одним из лидеров рынка. Радостно видеть, что забота о комфорте клиента и сам клиент стоят на первом месте для коллег», — комментирует вице-президент экосистемы компании Huawei в регионе Евразия Михаил Комков.