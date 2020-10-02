QIWI выпустила приложение QIWI Кошелек для устройств HUAWEI и HONOR

Новое приложение ориентировано на пользователей современных смартфонов HUAWEI и HONOR, в которых нет Google Mobile Services. В настоящее время в России продано уже более миллиона подобных устройств.

Вместо Google Play компания Huawei развивает собственный официальный магазин приложений AppGallery, в котором они оптимизированы под смартфоны компании. Пользователи устройств HUAWEI и HONOR, выпущенных до 2019 года, могли скачать приложение QIWI Кошелька в Google Play, а обладателям более новых устройств вендора ранее был доступен только сайт сервиса.

В приложении доступен весь привычный функционал, и его можно скачать в каталоге магазина приложений AppGallery. Общее число пользователей AppGallery в России превышает 13 млн человек (7,5 млн из них — активная ежемесячная аудитория). Доля смартфонов HUAWEI и HONOR на российском рынке в поставках смартфонов составляет 34%.

«На рынке смартфонов происходят глобальные изменения, и мы активно следим за появлением и проникновением новых устройств. Мы заботимся о наших клиентах и стараемся, чтобы вне зависимости от марки смартфона и операционной системы они всегда могли пользоваться привычными сервисами. Чтобы владельцы современных моделей HUAWEI и HONOR могли вести обычный образ жизни, а управлять финансами было еще удобнее, QIWI разработала приложение для AppGallery», — отмечает CEO платежного сегмента QIWI Андрей Протопопов.