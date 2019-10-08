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QIWI запускает конструктор white-label кошельков

Новый B2B сервис от QIWI позволяет создавать и кастомизировать электронный кошелек для клиентов. Теперь партнеры платежной системы смогут самостоятельно настраивать нужную функциональность и менять интерфейс продукта.

Новый сервис QIWI представляет собой конструктор, с помощью которого бизнес может создавать максимально релевантные решения под собственные задачи. Например, конфигурации поддаются такие модули личного кабинета клиента, как формат отображения баланса, карта и управление картой, способы пополнения баланса, история транзакций, обратная связь и FAQ. Гибкие настройки можно применить к визуальному облику сервиса — настроить шрифты, цвета, графические элементы, соответствующие дизайн-системе бренда.

Новый сервис является частью BaaS-платформы, которую QIWI предоставляет под ключ бизнес-партнерам. Платформа включает в себя инфраструктурный спектр для компаний, которые разрабатывают финансовые продукты и запускают их в России, или добавляют банковский функционал в уже существующие продукты иного профиля.

Аудиторию сервиса можно разделить на две категории. Первая — западные и российские fintech-компании, которые вместе с кастомным продуктом QIWI получают лицензию ЦБ, технологическую платформу с возможностью эмиссии карт и доступ к мощной экспертизе российского рынка и законодательства. Вторая — крупные локальные игроки (ритейл, маркетплейсы, нефтяная и тяжелая промышленность, реальный сектор производства), которые хотят добавить fintech-решение в свой продукт и монетизировать пользовательскую базу.

«Преимущество QIWI при запуске новых сервисов на рынке B2B fintech-решений заключается в том, что компания уже обладает платформой открытых банковских API. С ее помощью любая организация может создать свой fintech-продукт, дополнив бэк-энд от QIWI собственной фронтенд-разработкой. Новый сервис — конструктор white-label кошелька — требует еще меньше усилий в части разработки, поскольку содержит готовые конструкторские фронтенд-блоки», — прокомментировал Александр Афанасов, директор по развитию B2B-продуктов QIWI.

В стратегии QIWI — развитие направления Bank-as-a-Service и создание технологической платформы с готовой банковской инфраструктурой: от лицензии до процессинга, которую можно предоставлять любой компании для запуска финансовых продуктов и услуг.

Автор: Анна
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