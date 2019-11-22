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QIWI запускает QIWI Вишлист

С помощью сервиса пользователи смогут составлять свой вишлист (от англ. «список желаний») — список подарков по случаю какого-либо праздника.

Вишлист будет полезен для любого человека, который любит получать желанные подарки. Все преимущества сервиса почувствуют и гости торжества — им больше не нужно будет задаваться вопросом «что подарить» или тратить время на поиски подарка.

Добавить желаемый подарок можно всего в пару кликов — достаточно скопировать ссылку с интернет-магазина, добавить наименование подарка и его стоимость. Когда список готов, пользователь может поделиться ссылкой на него со своими близкими, друзьями, родственниками и коллегами. Они, в свою очередь, переходят по ссылке и выбирают подарок. Поздравить создателя вишлиста можно двумя способами: скинуться на подарок прямо онлайн или купить его в интернет-магазине, пройдя по ссылке. После чего пользователю можно будет отправить электронную открытку с поздравлением.

Вишлист также может стать напоминанием о «хотелках» самому себе. На странице подарка можно настроить его видимость. Поставив галочку в чекбоксе «вижу только я» вы скроете этот подарок из общего списка. Таким образом, в своем вишлисте вы можете хранить записи о вещах, которые вы хотели бы приобрести в будущем.

Важно отметить, что для создания Вишлиста необходимо наличие зарегистрированного QIWI Кошелька со статусом Основной или Профессиональный.

Новый сервис является частью QIWI Копилки — платформы для совместного сбора денег для организаторов, активистов и фрилансеров.

Сервис выполнен совместно с командой Умный Вишлист, которая стала победителем проекта QIWI Universe, получив возможность реализовать новый продукт — от идеи до вывода на рынок.

Автор: Анна
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