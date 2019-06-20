QIWI запустила функцию разделения чека по QR-коду

Клиентам QIWI Кошелька стало проще совершать совместные покупки. Больше не нужно считать, кто и сколько должен в кафе, ресторане или в магазине. Теперь разделить чек за любую покупку стало проще.

В мобильном приложении QIWI Кошелек можно разделить стоимость общей покупки между любым количеством человек. В основе функции лежит QR-код, который с недавнего времени появился на всех чеках. Код можно использовать не только для передачи сведений в налоговую, но и для совместной оплаты. QIWI одна из первых отметила эту особенность QR-кодов и внедрила в кошелек такую функцию. Пользователь может отсканировать код, и у него в мобильном приложении QIWI Кошелька автоматически отобразятся все позиции из чека.

Например, кто-то один из компании закрыл счет в кафе за всех и не помнит, кто сколько должен за общую пиццу, 2 салата коул слоу и 5 стаканов тархуна. Теперь это не проблема: нужно просто отсканировать код на чеке и поделиться ссылкой со списком покупок с друзьями в мессенджере или соцсетях. Они выберут нужные позиции из чека или просто укажут свою сумму, и вернут деньги на кошелек.