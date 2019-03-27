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QIWI запустила сервис приема переводов по ссылке

QIWI запустил сервис приема денежных переводов с открытым API для клиентов Кошелька. Теперь пользователи могут самостоятельно настроить персональную форму приема средств для максимально комфортной и безопасной работы с финансами.

С помощью новой услуги принимать денежные переводы стало проще и безопаснее. Для получения средств нет необходимости указывать личные данные, например, номер мобильного телефона. Достаточно поделиться короткой ссылкой.

Сервис использует API решения для онлайн-платежей — QIWI Касса. Другими словами, часть функций, ранее доступных только бизнесу, теперь могут использовать и клиенты физические лица.

Использование API QIWI Кассы открывает доступ к операциям с выставлением счетов для оплаты. По умолчанию пользователю доступно несколько таких способов оплаты. В API поддерживаются операции выставления и отмены счетов, а также проверки статуса выполнения операций.

Благодаря открытому API также можно автоматизировать получение средств по разным каналам платежей: с банковских карт, сервисов QIWI или баланса мобильного телефона.

Кроме этого, у пользователей есть возможность интегрировать персональный виджет в свой сайт или блог.

Пример персонального виджета (тортик):

За время бета-тестирования к новому продукту уже подключилось более 6 000 пользователей. Следующим этапом развития сервиса станет готовое решение для самозанятых. С его помощью физлица смогут принимать платежи за свои услуги и отправлять налоговые отчисления быстро и легко.

Автор: Анна
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