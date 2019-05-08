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АКИТ: QR-код вместо бумажного чека снизит стоимость доставки онлайн-заказов

Стоимость доставки товаров из онлайн-магазинов может снизиться в России на 5–10%, если будет принят законопроект, допускающий использование QR-кода вместо бумажного чека. Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что это позволит предпринимателям снизить издержки. Ассоциация компаний интернет-торговли поддержала депутатские поправки, направив в Госдуму соответствующий отзыв.

По данным АКИТ, 50% заказов покупатели предпочитают получать с помощью курьерской доставки. Средняя ее стоимость в Москве составляет 350 рублей. Сейчас каждый курьер должен иметь техническую возможность предоставить клиенту бумажный и электронный чеки, для чего используется мобильная контрольно-кассовая техника. Это влечет за собой расходы на фискальные накопители, подписку на обновление программного обеспечения, подключение к оператору фискальных данных, а также на покупку самого кассового оборудования.

В итоге затраты на содержание одного аппарата составляют 10 тыс. рублей в год, 15 тыс. рублей стоит приобретение единицы техники. По оценкам компании «Юлмарт», смягчение законодательства позволит снизить затраты компании, у которой около 60 кассовых аппаратов, на 1,5–2 млн рублей в год.

Новая мера, предложенная парламентариями, может стать серьезным шагом навстречу всему интернет-ритейлу, сказал «Известиям» президент АКИТ Артем Соколов. Возможность использовать один кассовый аппарат на всю курьерскую службу и уйти от бумажных чеков позволит компаниям в разы снизить расходы. Это в итоге скажется на стоимости доставки, по мнению Артема Соколова, она подешевеет на 5–10% в зависимости от размера компании.

Крупные интернет-ритейлеры подтвердили «Известиям», что инициатива позволит сократить количество кассовых аппаратов и снизить издержки, что должно улучшить условия доставки.

Автор: Анна
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