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РААС и «Сбер Еаптека» договорились по вопросу онлайн-торговли рецептурными препаратами

Крупные аптечные сети и «Сбер Еаптека» достигли консенсуса по вопросу онлайн-торговли рецептурными препаратами. Стороны намерены заключить меморандум, в котором будут закреплены намерения о строгом соблюдении действующего законодательства о реализации Rx-препаратов. Об этом сообщает Фармвестник со ссылкой на участников сторон.

На совместном заседании представителей Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) и «Сбер Еаптеки», состоявшемся 19 февраля, было принято решение об отзыве жалобы ассоциации в Генеральную прокуратуру и Росздравнадзор. Об этом «ФВ» сообщил сопредседатель координационного совета РААС, генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

«Участники встречи пришли к выводу о необходимости подписания своего рода меморандума, закрепляющего намерения сторон строго соблюдать действующее законодательство об обращении лекарственных средств в части онлайн-реализации, в том числе в вопросах доставки лекарственных препаратов».

Филиппов прогнозирует, что документ появится в марте. «Добросовестная конкуренция — наша основная цель, и меморандум — очередной шаг на пути к ней. Члены РААС удовлетворены принятым решением», — сказал он.

Представители «Здоров.ру» не вышли на диалог по поводу сложившейся ситуации, добавил собеседник.

Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО), также подавший жалобу на онлайн-аптеки в Росздравнадзор и Генпрокуратуру, не отозвал документ. Он по-прежнему находится на рассмотрении у контролирующих органов, сообщил информированный источник на фармрынке. В СПФО отказались прокомментировать этот вопрос.

И.о. руководителя пресс-службы «Сбера» Полина Тризонова отметила, что компания не комментирует этот вопрос.

О том, что РААС и СПФО подали жалобы на нарушение правил онлайн-торговли рецептурными препаратами «Сбер Еаптекой» и «Здоров.ру», стало известно 18 февраля. В этот же день состоялось внеочередное собрание координационного совета РААС, на котором рассмотрели вопрос об отзыве жалобы. Однако решение не было принято, поскольку на мероприятии не было представителей «Сбер Еаптеки» и многих членов ассоциации.

Автор: Анна
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