Работа на удаленке дала осложнения

Малоподвижный образ жизни на самоизоляции и удаленная работа, судя по всему, не прошли бесследно для здоровья россиян. Длительное пребывание дома могло обернуться болями в спине и шее. По данным потребительской панели GfK продажи препаратов для местного лечения суставной и мышечной боли растут двузначными темпами уже несколько недель подряд: на уровне 12-20% по сравнению с «нормальной» 9й неделей 2020 года, когда влияния эпидемии на покупки не ощущалось.

«Сейчас в условиях изоляции многие работают из дома и в целом ведут малоподвижный образ жизни, что, видимо, выливается в проблемы со спиной, шеей, суставами. Мы видим, что спрос на категорию от суставной и мышечной боли сохраняется на высоком уровне», — комментирует Алина Ниязиева, эксперт по фарм-категориям в отделе исследований потребительской панели GfK Rus.

Эти проблемы — следствие как малоподвижного образа жизни, так и общей проблемы российских домохозяйств: нет качественных условий для работы из дома. Если «удаленка» в будущем станет нормой, россиянам (или их работодателям) придется потратиться как максимум на оборудование домашнего офиса, а минимум — на удобное офисное кресло для работы дома.