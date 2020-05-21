+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Работа на удаленке дала осложнения

Малоподвижный образ жизни на самоизоляции и удаленная работа, судя по всему, не прошли бесследно для здоровья россиян. Длительное пребывание дома могло обернуться болями в спине и шее. По данным потребительской панели GfK продажи препаратов для местного лечения суставной и мышечной боли растут двузначными темпами уже несколько недель подряд: на уровне 12-20% по сравнению с «нормальной» 9й неделей 2020 года, когда влияния эпидемии на покупки не ощущалось.

«Сейчас в условиях изоляции многие работают из дома и в целом ведут малоподвижный образ жизни, что, видимо, выливается в проблемы со спиной, шеей, суставами. Мы видим, что спрос на категорию от суставной и мышечной боли сохраняется на высоком уровне», — комментирует Алина Ниязиева, эксперт по фарм-категориям в отделе исследований потребительской панели GfK Rus.

 

Эти проблемы — следствие как малоподвижного образа жизни, так и общей проблемы российских домохозяйств: нет качественных условий для работы из дома. Если «удаленка» в будущем станет нормой, россиянам (или их работодателям) придется потратиться как максимум на оборудование домашнего офиса, а минимум — на удобное офисное кресло для работы дома.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

20 мая / Комментарии
Впервые в России бензин на АЗС начали продавать в рассрочку

Впервые в России бензин на АЗС начали продавать в рассрочку

Сервис по оплате топлива онлайн BENZUBER, Visa и Финансовая группа БКС первыми в России запустили совместную цифровую карту рассрочки для покупки топлива. Сервис позволяет физическим лицам, не обращаясь в кассу АЗС, оплачивать топливо в рассрочку и без процентов в течение 14 дней. Такая возможность доступна пользователям мобильного приложения BENZUBER на 4000 АЗС по всей стране.

далее →

20 мая / Комментарии
«Глобус Гурмэ» открывает магазины «у дома»

«Глобус Гурмэ» открывает магазины «у дома»

Компания «Глобус Гурмэ», развивающая сеть продуктовых класса премиум, готовит к запуску новый розничный проект в Москве. Речь идет о магазинах, которые будут работать в популярном формате «у дома».

далее →

20 мая / Комментарии
Сбербанк, Азбука Вкуса и Visa открыли магазин без касс и продавцов

Сбербанк, Азбука Вкуса и Visa открыли магазин без касс и продавцов

Сбербанк, розничная сеть «Азбука Вкуса» и международная платежная система Visa открыли первый в России магазин, оснащенный системой компьютерного зрения.

далее →

20 мая / Комментарии
Онлайн-продажи «Детского мира» показали рекордный рост в апреле 2020 года

Онлайн-продажи «Детского мира» показали рекордный рост в апреле 2020 года

Компания «Детский мир» в апреле продемонстрировала взрывной рост онлайн-продаж. Объем товарооборота интернет-магазина и мобильного приложения «Детского мира» увеличился в 3,8 раза год к году до 3,3 млрд рублей (с НДС), было доставлено 1,9 млн заказов детских товаров в России.

далее →

20 мая / Комментарии
Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: во что россияне играют во время самоизоляции

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: во что россияне играют во время самоизоляции

Группа «М.Видео-Эльдорадо» составила рейтинг популярных консольных видеоигр в январе-апреле 2020 года. На платформу PlayStaion 4 пришлось около 80% приобретенных игр.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!