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Работа.ру провела исследование рынка труда в июле — больше всего новых вакансий появилось в отраслях рекламы, маркетинга и PR

Работа.ру провела исследование и выяснила, как изменился российский рынок труда в июле по отношению к июню.

На сервисе Работа.ру количество компаний, размещающих вакансии, увеличилось на 31% по отношению к июню. В том числе в сфере культуры и образования — на 37%, в торговле — на 35%, в сфере услуг — на 34%. Предложений для выпускников и студентов в июле стало на 31% больше, чем в июне. Также на 9 п. п. увеличилась доля предложений с полной занятостью, а общее количество уникальных вакансий выросло на 17%.

Больше всего новых вакансий появилось в отраслях рекламы, маркетинга и PR — количество предложений выросло на 84%. В частности, вакансий для специалистов в сфере рекламы стало на 26% больше. Также на 67% больше стало вакансий для специалистов в области финансов и страхования, где на 36% чаще искали профессионалов по работе с клиентами.

Активно восстанавливается отрасль торговли и услуг. Количество вакансий продавцов-консультантов выросло на 30%, менеджеров по продажам — на 24%, продавцов-кассиров — на 27%. В сфере приготовления еды (кафе, рестораны) количество вакансий выросло на 36%.

Чаще стали искать работу в сфере красоты и здоровья — количество новых резюме выросло на 32%. В области культуры и образования прирост составил 28%, а в финансах и страховании — 19%. Общее количество новых резюме увеличилось на 15% по сравнению с июнем. Среди соискателей активнее на Работе.ру регистрировались женщины. Прирост новых резюме от женщин составил 17% против 13% резюме от мужчин.

Общее количество откликов на вакансии выросло на 12%. При этом рекордсмены по росту откликов — водители, которые откликались на вакансии в июле почти в два раза чаще, чем в июне. Число откликов от официантов выросло на 59%, от курьеров — на 34%, а от комплектовщиков — на 29%. Спрос на официантов и рост количества откликов на данные вакансии связаны с открытием кафе и ресторанов и с ростом числа вакансий в данной сфере.

Автор: Анна
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