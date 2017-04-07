РАЭК запускает новый образовательный проект

РАЭК на базе платформы Runet-id.com запускает специальный проект – Prof-IT / Wiki РАЭК.

Цель проекта – создать уникальную базу презентаций спикеров ключевых мероприятий отрасли, представленных в календаре RUNET-ID. При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский союз ректоров».

Социальный образовательный сервис Prof–IT / Wiki РАЭК сможет хранить документы в текстовом виде, Power Point, PDF и видео. Prof–IT даст возможность отслеживать выступления экспертов, обмениваться знаниями и находить единомышленников. Ресурс позволит создать историю выступлений экспертов Рунета.

Проект представляет собой единый сборник материалов — докладов, статей и обработанных результатов круглых столов, позволяющий консолидировать все важные аналитические и профессиональные знания экспертов IT-отрасли в едином хранилище, аналогов которому не существует. В случае возникновения любого вопроса из области IT и смежных областей, пользователи смогут найти ответ на него без лишних временных и трудозатрат, с помощью функции поиска по тэгам и поисковым словам, а также по мероприятиям и экспертам отрасли.

При этом ресурс Prof–IT предоставит равный доступ для всех пользователей, любой желающий сможет просматривать размещенные на сайте материалы, а также размещать их на других сайтах с помощью функции встраивания с указанием ссылки на источник материала.

Особая ценность проекта заключается в том, что в сборнике материалов в рамках проекта будут представлены только проверенные материалы с достоверной информацией по всем темам/направлениям, включенным в экосистемы Рунета. Также запланировано постоянное обновление материалов с целью соответствия энциклопедии актуальным данным и тенденциям отрасли.

“Уверена, Prof-IT - это именно тот проект, который был так нужен всему интернет-сообществу. На мой взгляд, данный ресурс будет популярен как у молодых специалистов, так и у признанных профессионалов. Часто после конференции хочется освежить знания, вспомнить интересный кейс, даже “подглядеть” оформление стильной презентации - именно эти задачи поможет реализовать проект Prof-IT”, – комментирует руководитель пресс-службы РАЭК Екатерина Дёмкина.

Проект Prof-IT будет презентован 19 апреля 2017 года в рамках РИФ+КИБ 2017 - крупнейшего интернет-форума страны.

Презентации топ-спикеров РИФ+КИБ – ищите на http://wiki.runet-id.com!