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Ралли промоакций загнало крупных ритейлеров в ловушку

Общий оборот таких дискаунтеров, как «Магнит», «Пятерочка», «Дикси», «Монетка» и «Светофор» в 2018 г. может превысить 3,28 трлн руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Infoline. По данным агентства, основной причиной роста является стремление россиян экономить на продуктах питания, в связи с чем в 2020 г. объем продаж продуктовых ритейлеров может достигнуть 4,46 трлн руб.

Как говорится в исследовании, в 2017 г. мини-маркеты занимали лидирующую позицию по сравнению с дискаунтерами — 2,53 трлн руб. против 3 трлн руб. Согласно прогнозам агентства, среди всей розничной торговли дискаунтеры сохранят лидерство по реализации продуктов питания еще на протяжении 3 лет. При этом к 2020 г. продажи в продуктовых мини-маркетах могут вырасти до 3,59 трлн руб., в то время как оборот супермаркетов достигнет 3,01 трлн руб.

Для сетей малые форматы дешевле с точки зрения капиталовложений, быстрее окупаются, проще в управлении и могут быстрее адаптировать ассортимент, отмечает Наталья Колупаева. В Infoline отмечают, что X5 и «Магнит» продолжают наращивать количество дискаунтеров за счет органического развития и сделок M&A.

По словам главы агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, ключевой вызов для «Пятерочки» и «Магнита» — выход из ловушки высокой промоактивности. В 2016–2018 годах промо позволило ритейлерам значительно увеличить долю на рынке и переманить покупателей, но эта тенденция привела к снижению маржинальности.

Старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева ожидает, что в ближайшие годы конкуренция между дискаунтерами выйдет из исключительно ценовой плоскости и они будут дифференцировать ассортимент.

Представители Ассоциации компаний розничной торговли рассказали изданию, что доля охотников за промоакциями продолжает расти, что будет способствовать росту объема продаж продуктовых дискаунтеров — по прогнозам АКРОТ, доля так называемых «черрипикеров» к 2021 г. вырастет до 25%; в 2011 г. доля охотников за промоакциями составляла 3%.

Автор: Анна
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