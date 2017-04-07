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Rambler&Co разработала платформу для малого и среднего бизнеса «Поток»

Группа компаний Rambler&Co и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) разработали технологическую платформу для предпринимателей «Поток», которая позволит предпринимателям на начальных этапах ведения бизнеса обеспечить присутствие в интернете. Как сообщают «Ведомости», со ссылкой на пресс-службу Rambler&Co, сейчас платформа находится на стадии бета-тестирования.

Платформа позволяет предпринимателям создать собственный сайт, предоставляет инструменты для его продвижения, систему аналитики и отслеживания эффективности. В основе системы «Поток» лежат технологии и аудиторные данные Rambler & Co, такие как «Рамблер/топ-100», Rambler DMP (платформа управления обезличенными данными о пользователях), Rambler DSP (рекламная система, участвующая в RTB аукционах), Ichiba.
Платформа является частью экосистемы бизнес-навигатора МСП – ресурса для предпринимателей, открывающих или расширяющих свой бизнес.

«Из более чем 5 млн зарегистрированных юридических лиц, на сегодняшний день всего 20% используют digital инструменты для привлечения клиентов и расширения бизнеса. Большинство инструментов требуют квалификации и специальных знаний, малый бизнес не может себе позволить найм отдельных специалистов, либо агентств для того, чтобы маркетинговые инвестиции вернулись с положительной отдачей. В связи с этим, мы совместно с коллегами из корпорации МСП решили объединить усилия для создания простой платформы, построенной на технологиях и автоматизации процесса маркетинга для малого и среднего бизнеса. Не нужно разбираться в настройках, быть программистом или профильным специалистом в области маркетинга – это ключевой принцип платформы. Наша совместная задача дать инструмент расширения малого и среднего бизнеса в целях последующего создания им новых рабочих мест», - рассказал Максим Тадевосян, первый заместитель генерального директора Rambler&Co.

Автор: Анна
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