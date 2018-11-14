Rambler Group продаёт агрегатор товаров Price.ru

Rambler Group продаст агрегатор товаров Price.ru холдингу S8 Capital Армена Саркисяна, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников сделки, не раскрывая её условия. Близкий к одной из сторон источник издания уточнил, что стоимость сервиса составила около $12 млн. В периметр сделки входят сайт и технологическая платформа, вырученные средства будут направлены на развитие Rambler Group.

"Для нас это очень успешная сделка«,— заявил член управляющего комитета Rambler Group Рафаэль Абрамян. Компания считала этот актив непрофильным: после покупки в 2017 году киносетей «Синема Парк» и «Формула кино», а затем онлайн-кинотеатра Okko Rambler Group решила концентрироваться на медиа и развлечениях.

Для S8 покупка Price.ru — стратегическая сделка, которая «даст масштабный синергетический эффект», так как компания нацелена на создание цифровой платформы, объединяющей ряд сервисов и услуг, отмечает представитель S8. S8 принадлежит Армену Саркисяну, компании которого выступают операторами государственных лотерей «Гослото», «Русское лото» и «Спортлото». Среди других проектов господина Саркисяна — онлайн-букмекер 888.ru, сайт Sport24.ru, сервис лизинга автомобилей Next.Car и агрегатор «Страховка.ру».

Price.ru запущен в 1997 году компанией «Прайс Экспресс» Аркадия Морейниса как онлайн-каталог для сравнения цен. Сейчас на нем собрана информация о товарах и ценах от 4 тыс. магазинов. По данным Similarweb имеет 5.67 миллионов посетителей в месяц с глубиной просмотра почти 4 страницы на человека.





Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что Rambler Group повезло со сделкой: «Через год этот бизнес уже мог не стоить ничего. Конкуренция среди маркетплейсов усиливается настолько, что перспективы развития Price.ru даже с новым акционером выглядят весьма сдержанно. Бороться с „Беру“ и Alibaba будет практически невозможно, рынок будет стремительно консолидироваться, и Rambler Group удалось провести сделку, пока интерес к сегменту еще сохраняется».