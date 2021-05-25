Расходы на продукты питания и медикаменты выросли у 55% россиян

Затраты на продукты и медикаменты в 2021 г. выросли у 55% респондентов, опрошенных Институтом социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН. Результаты исследования приводит ТАСС. В прошлом году об увеличении затрат в этом сегменте сообщали 38% опрошенных.

Количество респондентов, у которых упали доходы, сократилось с 35% в 2020-м до 31% в 2021-м. При этом 20% опрошенных заявили, что во время пандемии потратили большую часть сбережений.

«Причем если на снижение доходов устойчиво указывает треть населения, то доля населения, которая заявляет о росте расходов, возросла к настоящему времени в 1,5 раза. При этом каждый пятый указывает на то, что за последний год пришлось потратить большую часть своих сделанных ранее сбережений», — цитирует информагентство Михаила Горшкова, директора Института ФНИСЦ РАН.

Институт социологии ФНИСЦ РАН, по словам Горшкова, начал проводить регулярный социологический анализ состояния российского социума в контексте его адаптации к новым социальным условиям в прошлом году. Так, в сентябре 2020 года был проведен первый опрос, в марте 2021 года (спустя год после начала пандемии) второй. Были проведены массовые опросы населения по всероссийской репрезентативной выборке, объем выборки превысил аналогичные показатели ВЦИОМ и ФОМ.

При проведении исследования, как добавил глава института, также учитывались пол респондентов, социально-профессиональный статус, образование и тип населенного пункта.