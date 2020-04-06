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Распродажа на AliExpress в цифрах

Международная система расчетов WebMoney Transfer проанализировала траты пользователей, принявших участие в распродаже в честь десятилетия AliExpress. Распродажа проходила пять дней, с 27 марта по 1 апреля 2020 года.

WebMoney принимается к оплате на AliExpress в более чем 100 странах. В первый час распродажи был зафиксирован пятикратный рост оборота, а число покупателей увеличилось в два раза.

Рост покупательского интереса, помимо традиционных скидок, может быть связан с заявлением AliExpress о том, что более 95% продавцов восстановили работу. Кроме того, в период карантина у части пользователей появилось больше времени на онлайн-шопинг.

В России покупатель, выбравший WebMoney в качестве способа оплаты, совершил в среднем 9 заказов с чеком 12 долл. (948 рублей). При этом 60% заказов пришлось на Москву и Санкт-Петербург, остальные — на регионы.

Среди стран СНГ один из самых высоких средних чеков зафиксирован в Азербайджане — 11.1 долл. (1,5 заказа на человека) и в Беларуси — 10,6 долл. при количестве заказов на человека 4. Один из самых низких средних чеков в Молдове — 3,1 долл. (8 заказов на одного покупателя).

Средний чек в Армении составил 8,3 долл. (2 заказа на человека), в Казахстане — 3,3 долл. (7 заказов на человека), в Узбекистане — 4,5 долл. (7 заказов на человека).

Традиционно все больше клиентов выбирают товары со своих телефонов и планшетов. Так, доля интернет-покупок с мобильных устройств составила 63%, из них 41,7% пришлись на Android, a 21,3% на устройства под управлением iOS.

Автор: Анна
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