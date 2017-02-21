Рассмотрение иска о банкротстве "Юлмарт" перенесено на 6 апреля

Арбитражный суд Санкт-Петербурга отложил рассмотрение иска о банкротстве онлайн-ритейлера "Юлмарт" по заявлению физического лица Олега Морозова на 6 апреля, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Причиной такого решения стала необходимость истребования дополнительных документов по делу. Следующее заседание назначено на 06 апреля 2017 года.

В ноябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск частного лица Олега Морозова о банкротстве "Юлмарта". Исковое заявление поступило 15 ноября. К участию в заседании были приглашены представители кредитора, должника, кандидата во временные управляющие, представители уполномоченного и регулирующего органов, СРО.

Позже совладелец интернет-ритейлера Дмитрий Костыгин сообщил, что инициатором иска о банкротстве "Юлмарта" является его "бывший партнер по другим проектам". Морозов при подаче иска действовал самостоятельно, и Костыгин к этому отношения не имеет, добавил совладелец "Юлмарта".

В декабре Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга с 14 декабря запретил подавшему иск о банкротстве "Юлмарта" Олегу Морозову осуществлять права кредитора ритейлера. Решение было принято по иску Сбербанка об оспаривании договора цессии, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

В банке тогда пояснили, что "Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга принял к рассмотрению иск Сбербанка об оспаривании цессии, в результате которой права требования более чем на 240 млн рублей к "Юлмарту" перешли от акционера ритейлера Дмитрия Костыгина к Олегу Морозову".

В 2016 году среди акционеров ритейлера "Юлмарт" начался конфликт, на фоне которого в том числе компанию покинул генеральный директор Сергей Федоринов. В частности, зарегистрированный в Сингапуре инвестфонд Templeton Asset Management Limited через суд добивается банкротства группы Ulmart Holdings — материнской компании российского интернет-ритейлера "Юлмарт".

В начале октября первый заместитель председателя совета директоров "Юлмарта" Сергей Фатеев говорил, что руководство "Юлмарта" не видит риска банкротства компании из-за иска Templeton Asset Management.

2 декабря в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области был подан иск Сбербанка к "Юлмарту". Сумма исковых требований составляет 1 млрд рублей. Заседание по этому делу было назначено на 25 января.

4 октября суд Кипра наложил арест на счета Ulmart Holding Limited по иску компании Ledaro. Совладелец интернет-ритейлера "Юлмарт" Михаил Васинкевич не исключал, что долг компании перед Ledaro был выкуплен мажоритарными акционерами компании — Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером.