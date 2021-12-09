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Яндекс Маркет и Тинькофф запустили услугу рассрочки

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Тинькофф Банк
Тинькофф Банк
Финансовые организации

Пользователи теперь могут оформить рассрочку для оплаты заказов на Яндекс.Маркете. Сервис запустил эту услугу совместно с Тинькофф. До сих пор те, кому было удобно рассчитаться за покупки на маркетплейсе не сразу, могли взять кредит или воспользоваться Сплитом — сервисом для оплаты по частям заказов стоимостью до 60 тыс. рублей. Рассрочка тоже позволяет рассчитаться частями, но за более дорогие покупки — например, за электронику и бытовую технику. С запуском новой услуги у пользователей стало ещё больше возможностей для оплаты заказов на Маркете — и значит, они теперь могут купить ещё больше товаров, которые можно получить сразу, а оплатить потом.

Для рассрочки пользователи маркетплейса могут взять у Тинькофф Кредит Брокера до 200 тыс. рублей на 3, 6, 12 или 24 месяца без комиссий и переплат. Новая услуга позволяет рассчитаться на Маркете за что угодно, кроме онлайн-подписок, карт оплаты, товаров из Лавки, а также товаров, за которые можно заплатить только в пункте выдачи заказов. Последнее касается, например, рецептурных лекарств.

Подать заявку на рассрочку можно во время оформления заказа на маркетплейсе, и Тинькофф рассмотрит её за две минуты. Для оформления рассрочки не нужно подписывать никаких бумаг – подписание происходит по смс.

Вносить платежи по рассрочке можно в мобильном приложении или на сайте Тинькофф, в терминалах банкомата банка, с помощью онлайн сервиса по переводу средств, а также у партнеров. В случае возврата товара, приобретенного с помощью рассрочки, выплаченные клиентом средства возвращаются, а рассрочка закрывается. Если вернуть не весь заказ, а только часть товаров из него Тинькофф пересчитает рассрочку с учётом изменившейся общей стоимости покупки, выбранного срока и уже внесённых платежей.

Маркет запустил кредитование и Сплит в этом августе и в ноябре доля заказов, которые пользователи оплачивают с помощью этих сервисов, составила примерно 5%. Рассрочка дополняет кредитование и Сплит и тоже даёт преимущества не только пользователям, но и магазинам. Она поможет продавцам увеличить продажи и средний чек. Маркет подсчитал, что возможность оплаты в рассрочку позволяет магазинам нарастить продажи в среднем на 10%, а в некоторых категориях товаров до 50%. При этом средний чек может увеличиться в 6-7 раз по сравнению с этим показателем на сервисе вообще. Рассрочка особенно подойдёт тем, кто торгует бытовой техникой и электроникой: чаще всего покупатели пользуются этой услугой при оплате именно таких товаров. Рассрочку может подключить любой магазин на Маркете и гибко настроить: установить для неё срок в 3, 6, 12 или 24 месяца, ввести её для всех или некоторых товаров. Если покупатель платит в рассрочку, продавец сразу получает всю сумму за заказ.

В будущем сервис может подключить к услуге и другие банки.

Компании и сервисы: Тинькофф Банк, Яндекс.Маркет
Автор: Elvira
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