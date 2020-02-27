+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Райффайзенбанк и Lamoda проанализировали корпоративные подарки на гендерные праздники

Райффайзенбанк и Lamoda проанализировали, как выбирают подарки коллегам на гендерные праздники, и как растет динамика продаж носков в канун 23 февраля. Результаты опроса, проведенного Райффайзенбанком, показывают, что главным критерием для выбора большинство россиян считают то, что подарок должен быть приятным (как цветы или аксессуары). Меньшая часть опирается на практичность подарка и выбирает для коллег сертификаты в магазины или кафе. При этом 40% россиян с различной частотой получали в подарок носки.

Носки не дарит никто, а получают все

Носки в подарок от коллег несколько раз получал каждый третий опрошенный москвич, а 9% москвичей их получают регулярно. Гораздо чаще дарят носки коллегам в Краснодаре (18%) и Санкт-Петербурге (17%). При этом сами респонденты утверждают, что сами дарят носки значительно реже: регулярно их выбирают в подарок коллегам только 6% краснодарцев и 4% москвичей. 25% краснодарцев, 23% сибиряков и 20% питерцев признались, что дарили их несколько раз. Подавляющее большинство опрошенных (77%) утверждают, что никогда не дарили коллегам носки.

Носки в подарок на гендерные праздники дарят не только коллеги. От своей второй половины их регулярно получают 10% жителей Краснодара, а несколько раз — 32% жителей Новосибирска, 30% москвичей, 27% жителей Краснодара и 24% жителей Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

В 1,5 раза больше: продажи носков в канун праздников

Согласно данным покупательской активности клиентов Lamoda, в этом году за неделю до 23 февраля женщинами было заказано на 50% больше носков, чем в обычный период, не связанный с праздниками, и на 44% больше, чем за предпраздничную февральскую неделю прошлого года. Наибольший интерес к носкам в преддверии 23 февраля в этом году проявили покупательницы Lamoda из Петербурга — они заказали на 90% больше носков, чем в обычный период и предпраздничную неделю в прошлом году.

Традиционно более половины всех заказанных на Lamoda носков перед 23 февраля — мужские. В обычное время, наоборот, в заказах покупателей Lamoda превалируют женские пары. Максимально в одном предпраздничном заказе Lamoda в 2019 году было 20 пар носков, в этом — 13 пар. В этом году на Lamoda чаще всего заказывали черные, синие и серые носки. Белые пары, обычно находящиеся в топе, были вытеснены из лидеров категории в предпраздничный период.

Самой популярной к заказу парой стали бежевые носки российского бренда «Запорожец Heritage» с принтом летящих уток с голубыми крыльями за 290 рублей.

Бюджет на подарки коллегам

На подарок коллегам на гендерные праздники у большинства россиян уходит 300-500 рублей, более 500 рублей тратят 27% опрошенных в Краснодаре, 26% в Санкт-Петербурге и 19% в Москве. Как правило, подарки от коллег приносят позитивные эмоции — с этим согласно больше трети респондентов. При этом в топе самых неудачных подарков лидируют сувениры, «подарки с приколом», а третье место занимают носки.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

27 февраля / Комментарии
Яндекс.Маркет изучил спрос на товары для спорта

Яндекс.Маркет изучил спрос на товары для спорта

Эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на товары для спорта и назвали самые популярные за прошедший год. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 31 декабря 2019 года.

далее →

26 февраля / Комментарии
Ozon подводит итоги операционной деятельности в 2019 году

Ozon подводит итоги операционной деятельности в 2019 году

Интернет-ритейлер Ozon подводит итоги операционной деятельности в 2019 году. Оборот от продаж Ozon (gross merchandise value, или GMV за вычетом возвратов) вырос на 93% до 80,7 млрд.рублей с НДС.

далее →

25 февраля / Комментарии
Интернет-магазин Wildberries стал лидером по темпам роста онлайн-продаж еды в России

Интернет-магазин Wildberries стал лидером по темпам роста онлайн-продаж еды в России

Интернет-магазин Wildberries стал лидером по темпам роста онлайн-продаж еды в России. За год компания, которая запустила онлайн-продажи еды в начале 2018 года, увеличила оборот торговли продуктами питания в восемь раз, с 0,2 млрд рублей до 1,6 млрд рублей.

далее →

25 февраля / Комментарии
Сервис «Яндекс.Лавка» оценили в $303 млн

Сервис «Яндекс.Лавка» оценили в $303 млн

Аналитики Sberbank CIB первыми оценили стоимость сервиса экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка». В отчете говорится, что по итогам 2020 г. выручка проекта составит 9,6 млрд руб., а его стоимость может достичь $303 млн.

далее →

21 февраля / Комментарии
Мужчины мечтают о гаджетах, но получат дезодоранты и носки на 23 февраля

Мужчины мечтают о гаджетах, но получат дезодоранты и носки на 23 февраля

Эксперты Авито опросили более 3 000 женщин и мужчин, чтобы узнать все о подарках ко Дню защитника Отечества. Мужчины надеются получить в подарок гаджеты, однако их ждут в первую очередь средства ухода за телом, одежда и обувь, а также подарочные сертификаты.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!