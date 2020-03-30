Размер эквайринга для интернет-магазинов снижен до 1%

ЦБ РФ снизил предельный размер ставки по эквайрингу для интернет-магазинов до 1%. Об этом пишет газета сообщает «Коммерсантъ».

Это временная мера для поддержки этого сектора в условиях карантина, она будет действовать с 15 апреля по 30 сентября 2020 г. Новые правила затронут торгово-сервисные предприятия (ТСП), «занимающиеся розничной продажей продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, товаров повседневного спроса». Для бытовой техники и электроники — только при покупке на сумму более 20 тыс. руб.

До сих пор размер эквайринговой комиссии определялся договором между ТСП и обслуживающим его банком. Это платеж онлайн-магазина банку за возможность приема банковских карт. Эквайринговая комиссия делится на интерчейндж (эмитенту карты), комиссию платежной системы и доход банка-эквайера. Сейчас ее размер — до 3,5%, из которых — до 2% приходится на интерчейндж.

Платежные системы Visa и MasterCard уже заявили, что временно снизят межбанковскую комиссию за онлайн-покупки в ряде категорий ТСП. Некоторые банки также отметили, что готовы к введению этой меры.

Однако ограничение банковских комиссий может повлечь пересмотр банками цен на другие услуги бизнесу — из-за упущенного дохода, предостерегает независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков.