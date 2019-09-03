Размер российского рынка электронной торговли за 1 квартал 2019 года

Data Insight представила основные результаты по российскому рынку электронной торговли за I полугодие 2019 года.

Цифры за I полугодие 2019 года:

Количество заказов — 191 миллиона (почти столько же, сколько за весь 2016 год) Динамика количества заказов +44% (рекорд за все время наблюдений) к аналогичному периоду 2018 года. Динамика среднего чека −13% (чек снижается по всему рынку, но с разной скоростью — это связанно с тем, что покупатели заказывают чаще и мельче) к аналогичному периоду 2018 года. Объем в рублях 725 миллиарда рублей Динамика в рублях +26%

Что произошло:

Взлет темпов роста лидеров рынка: в первую очередь Wildberries, Ozon и Аптека.ру (вырос в три раза). Их совокупный рост составил 107% к первому полугодию прошлого года против 37% для них же в 2016-2017 годах. Wildberries «доросли» до 5 000 ПВЗ (новость была вчера) с 1 600 в конце прошлого года, Озон очень сильно вырастил частотность заказов за счет увеличения числа ПВЗ и упрощения доставки (премиальная подписка). ... который «потащил» за собой весь рынок: рост ТОП500 за пределами ТОП3 составил 21% в числе заказов против 14% за весь 2018 год (вторая половина года — 16%). Мы говорили в прошлом году: «Мы можем получить ситуацию, когда крупные магазины, наращивая свою долю, задают на рынке стандарт потребительского опыта, что приводит к росту привычности, а следовательно, и частоты онлайн-заказов среднего потребителя». Именно это и произошло. И бенефициары этого роста — весь рынок электронной торговли. Рост доли самовывоза, который продолжается четвертый год подряд, приводит к снижению среднего чека: для потребителей покупка через интернет становится рутинной, поэтому число мелких заказов все время растет. Самое интересное и самое важное для рынка: это доля Wildberries. По итогам первой половины 2019 года она составила почти 31% по числу заказов. По этому показателю Wildberries — лидер с гигантским отрывом (по числу заказов в этом году Wildberries будет заметно больше, чем общее количество отправок интернет-магазинами заказов через Почту России). Доля в деньгах меньше, потому что в Wildberries средний чек сильно ниже рынка.

Важно:

В ходе подготовки цифр за 2019 год мы пересчитали данные за 2018 год с учетом последнего квартала и с учетом переоценки длинного хвоста, что несколько повысило наши оценки. В частности, объем рынка за 2018 год в посылках: 301 миллионов, в деньгах 1,3 трлн., динамика к 2017 году +28% в посылках, +22% в деньгах. Основная причина переоценки — ускоренный рост всего рынка и лидирующих магазинов в последний квартал.

«Ускорение динамики рынка обеспечено в первую очередь стремительным — на уровне 100% в год и более — ростом нескольких крупных онлайн-ритейлеров. Активизация их маркетинговых и инфраструктурных усилий нашла отклик у покупателей, накопивших критическую массу опыта онлайн-покупок и доверия к ним. Если в целом по рынку количество онлайн-заказов за I полугодие 2019 года увеличилось на 59 миллионов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, то три быстрорастущих проекта — wildberries.ru, ozon.ru и apteka.ru — суммарно прибавили 43 миллиона заказов, то есть почти три четверти (73%) от общего прироста. Что важно — рост лидеров при этом пока не носит каннибализирующего характера: темпы роста остальных участников ТОП500 тоже увеличились», — комментирует Борис Овчинников

«Самое интересное на рынке для меня — это рутинизация онлайн-покупок для десятков миллионов пользователей за счет улучшения их опыта, его стандартизации крупнейшими магазинами. Это дало нам ускорение роста онлайн-торговли в 2019 году (и в конце 2018 года) и это ускорение сохранится в ближайшие несколько лет», — комментирует Федор Вирин

Дисклеймер:

Эти данные получены комплексной методикой Data Insight, опирающейся на анализе числа онлайн-заказов в российских интернет-магазинов, данных самих магазинов, данных вебстатистики и являются частью проекта «Top100 интернет-магазинов в России»

В рамках этого проекта мы учитываем продажи почти 200 000 интернет-магазинов в российском интернете с детальным анализом крупнейших 3 000 магазинов. Представленные данные учитывают продажи материальных товаров на территории России российским продавцами и не учитывают продажи цифровых товаров, туристических путевок, гостиниц и билетов, покупок в заграничных интернет-магазинах, а также продажи российских интернет-магазинов в другие страны. Представленные данные не учитывают доставку готовой еды (но учитывают покупки продуктов питания).