Разноцветные кошки и LED-дисплеи: какие товары для школы ищут на Яндекс.Маркете

Эксперты сервиса Яндекс.Маркет изучили спрос на школьные принадлежности и рассказали, товары с какими персонажами ищут россияне. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 14 августа 2019 года по 13 августа 2020 года.

В целом спрос на школьные товары на сервисе традиционно начинает расти с конца июля и достигает пика в конце августа. Так, в 2019 году интерес к категории за этот период вырос почти на 40%. И если сейчас россияне готовы потратить на покупку товаров для школы около 1800 рублей, то в августе прошлого года этот показатель был выше — 2100 рублей.

Во время подготовки к новому учебному году россияне чаще всего интересуются рюкзаками, ранцами и сумками, потом, в середине сентября, пик спроса приходится на товары для уроков труда, в начале января — на тетради, блокноты и дневники, а в феврале — на пеналы и письменные принадлежности.

Рюкзаки и ранцы

Самым популярным персонажем этого августа, изображенным на школьных рюкзаках, оказались лошади, и чаще всего россияне интересовались такими ранцами в ярко-розовом цвете. На втором месте по популярности стало изображение гонщика на квадроцикле. Чуть менее популярным оказалось изображение скейтера. В августе прошлого года россияне отдавали предпочтения другим персонажам — тогда большой популярностью пользовались ранцы и рюкзаки с монстрами и динозаврами.

Как отмечают эксперты сервиса, в этом сезоне пользователи активно интересуются рюкзаками со встроенным LED-дисплеем, которым можно управлять через приложение. На такой дисплей можно установить любое изображение, текст и даже нарисовать свою собственную картинку. Средняя стоимость такого рюкзака — около 7500 рублей.

Мешки для обуви и формы

Самыми популярными персонажами, изображенными на мешках для обуви, стали разноцветная кошка, единорог и маленькая панда. Также россияне интересуются мешками с изображением космоса и классическими однотонными вариантами. В прошлом году пользователи сервиса чаще всего искали мешки с разноцветной совой и принтом с цветами и сердечками.

Сейчас россияне готовы потратить на такой мешок около 800 рублей, а в августе прошлого года эта сумма достигла максимума за весь прошедший год — почти 1400 рублей.

Пеналы

Этим летом россияне отдают наибольшее предпочтение классическим пеналам однотонного цвета и вариантам из твёрдых материалов. Однако первое место в рейтинге популярных персонажей на пеналах заняла разноцветная кошка, которая лидировала и при выборе мешка для обуви.

В прошлом году пользователи сервиса чаще искали яркие пеналы с персонажами, чем твёрдые однотонные варианты. Так, наибольшей популярностью пользовались варианты с изображением футболистов и персонажей-полицейских из LEGO.

По сравнению с другими категориями школьных товаров, в этом году россияне готовы потратить на пенал больше, чем прошлом. Так, в августе 2019 года пользователи сервиса переходили на предложения пеналов со средней стоимостью около 580 рублей, а в этом году — около 740 рублей.