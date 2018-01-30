Развитие продуктового онлайн-ритейла в Петербурге в 2017 году

Онлайн-ритейл в России развивается с каждым годом все более активно, и охватывает все новые сегменты. Вслед за доставкой готовых блюд в последние несколько лет импульс к развитию получила сфера доставки продуктов — правда, пока лишь в крупных мегаполисах, и тут Санкт-Петербург не отстает от Москвы.

2017 год стал знаковым для отечественного ритейла в целом — рынок показал положительную динамику. За 9 месяцев с начала 2017 года розничная торговля увеличилась на 0,5% в годовом сопоставлении до 21 трлн 657,7 млрд рублей. По данным Минпромторга, сегмент онлайн-торговли в России составляет на данный момент 3-4% от всего объема продаж товаров, однако демонстрирует постоянный рост в 15-20% ежегодно. Ведомство дает оптимистичный прогноз на дальнейшее развитие сегмента — так, через 8 лет, согласно проекту «Стратегия развития электронной торговли в РФ до 2025 года», доля интернет-покупок составит 20% от общего товарооборота в стране. Независимые исследования частично подтверждают прогнозы Министерства: в 2016 году объем этого рынка, по данным АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли) вырос на 21% по сравнению с 2015 годом и составил 920 млн рублей, и в 2017 году, судя по динамики, оборот должен был достигнуть цифры в 1,150 трлн рублей.

Одним из перспективных направлений 2017 года с интересными тенденциями к развитию можно назвать продажу продуктов питания через интернет — причем речь идет не о готовых блюдах из ближайшей пиццерии или суши-ресторана. Относительно новый для России сегмент, за рубежом он уже нашел своих поклонников — в США в 2016 году продажи онлайн-продуктов составили около $ 20,5 млрд.

«Как показало исследование, проведенное во втором квартале 2017 года, покупки продуктов питания в интернет-магазинах с разной периодичностью совершают около 9% жителей Северной столицы. 2% из них делают это 2-3 раза в месяц. По нашим данным, для подавляющего большинства покупателей (более 70%) из разных групп целевой аудитории определяющим фактором для покупки является уровень цен в магазине, который определяется ими по ценам на отдельные товары — как правило, на молочную и мясную продукцию, фрукты и овощи. Товары для дома (бытовая химия, гигиена) чаще других покупаются онлайн (57%). Высокий процент интернет-покупок также у круп (45%), детского питания (42%) и питьевой воды (37%)», — отмечает Ольга Михайлова, директор по исследованиям компании ResearchMe, проводившей анализ петербургского рынка продуктового онлайн-ритейла в 2017 году.

На сегодняшний день петербургский рынок насыщают самые разные проекты. И если изначально в онлайн выходили небольшие магазины, предлагающие эксклюзивный товар (черная икра, суперфуды), то тенденция последних двух лет — это запуск онлайн-магазинов с доставкой крупными офлайн-игроками, разработка имиджевых онлайн-проектов известных продуктовых брендов и появление продуктовых гипермаркетов, не имеющих офлайн-точек.

«Вес продуктовой корзины, заказанной онлайн, составляет около составляет 15 кг, или примерно 4 пакета. Средний чек в Петербурге — от 2500 до 3500 рублей. Что касается частоты покупки, то 40% покупателей пользуется услугами онлайн-гипермаркета 1 раз в месяц, 35% — 2-3 раза в месяц, и 25% покупает каждую неделю и чаще. Это связано с тем, что люди, пока еще не привыкнув до конца к формату онлайн-магазинов, предпочитают закупать в них продукты долгого хранения впрок, но большими партиями, однако постепенно растет доля тех, кто совершает покупки по такому же алгоритму, как в офлайн-супермаркете, кладя в корзину фрукты, овощи, мясо, молочные продукты», — комментирует Оксана Сальникова, операционный директор продуктового онлайн-ритейлера «Салатница».

Эльвира Пикалева, партнер маркетингового агентства Top Heads, считает, что онлайн-продажа продуктов через интернет имеет ряд преимуществ в первую очередь для потребителя: «Это широкий ассортимент товаров, отсутствие очередей и удобство покупки. Для владельцев же важную роль играют другие факторы — возможность оптимизировать затраты, экономя на торговых площадях, новый импульс развития привычного офлайн-бизнеса. Продуктовый онлайн-ритейл — не самый простой бизнес, с точки зрения продвижения и привлечения клиентов онлайн-ритейл тут много узких мест и ограничений. Но с точки зрения затрат он, наоборот, очень выгодный, и в онлайн-магазине гораздо меньше трат, зашитых потом в наценку для покупателей. Можно сказать, что выгода от отсутствия издержек балансирует момент со сложностями позиционирования».