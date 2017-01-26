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РБК Исследования рынков: обзор и тренды рынка FMCG-ритейла в России

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Магнит
Магнит
Продукты питания

Аналитики РБК провели масштабное исследование рынка FMCG-ритейла в России. Оно включает в себя данные по 2 000 компаний (общее число магазинов – более 45 000), профили игроков рынка (45 компаний, более 60 сетей), анализ ключевых трендов развития рынка (супермаркетов, гипермаркетов, дискаунтеров и магазинов в шаговой доступности) и характеристики российских сетей (средний чек, средняя торговая площадь, величина ассортимента, оборот с квадратного метра торговой площади).

По оценкам РБК Исследования рынков в 2016 году оборот розничной торговли в реальном выражении сократится на 3,8%, а в 2017-2018 гг. начнет расти.

В 2015 году объем розничной торговли вырос на 4,5% – преимущественно за счет роста цен. Индекс потребительских цен (ИПЦ) на продовольственные товары составил 14%, на непродовольственные – 13,6%. По итогам января-ноября 2016 года ИПЦ на продовольственные товары сократился до 4%, на непродовольственные – 6,2%. В реальном выражении оборот упал на 10%: это объясняется падением реальных доходов населения и девальвацией рубля. В условиях высокой зависимости от импорта это привело к росту цен и сокращению потребления.

Динамика оборота розничной торговли в реальном выражении (в ценах 2015 года), 2006-2015, трлн рублей, %

Источник: Росстат, расчеты РБК Исследования рынков

Крупные игроки становятся крупнее

На падающем рынке лучше всего себя чувствуют крупные федеральные игроки: они продолжают открывать магазины как в уже освоенных, так и в новых для себя регионах. Почти все крупные игроки сумели нарастить свою долю на рынке. Ранее проявившийся тренд на дальнейшую консолидацию рынка 10 ведущими игроками продолжается: их доля в продуктовом ритейле увеличилась до 24% по итогам 2015 года. Но скоро крупные игроки достигнут пределов географического роста – компаниям придется ужесточать конкуренцию в регионах присутствия и сокращать темпы прироста новых магазинов.

Больше экономии

На фоне затяжного падения реальных доходов россияне стали больше экономить: 58% населения готовы приобретать товары под собственной товарной маркой (СТМ) магазинов, а доля выручки от промоакций возросла у всех крупных сетевых ритейлеров. Для 75% россиян главным фактором при выборе товара стала цена. На этом фоне особой популярностью стали пользоваться магазины-дискаунтеры, которые достигают низких цен за счет больших объемов продаж товаров под СТМ, минимизации ассортимента и экономии на персонале.

Потребление товаров под СТМ разнится в зависимости от географии. В Москве и Петербурге их покупают 75 и 74% потребителей соответственно, в миллионниках – 61%. Наиболее популярными категориями у покупателей стали каши и крупы - (22%), бумажная продукция – (21%) и молочные товары – (20%).

Смена лидеров

По итогам сентября 2016 года на российском рынке FMCG-ритейла сменился лидер по объемам выручки: «Магнит», занимавший первое место, впервые с 2013 года уступил лидерство X5 Retail Group. Выручка сети «Магнит» за сентябрь 2016 года составила около 84,2 млрд рублей, выручка X5 Retail Group оценивается в 84,7 млрд рублей. По итогам 3 квартала «Магнит» по-прежнему остается лидером по обороту (267 млрд против 254 млрд рублей).

Основная причина замедления темпов роста выручки «Магнита» – географическое расположение. Значительная часть магазинов сети находится в малых городах и сельской местности, где падение реальных доходов было более значительным.

От рынков к онлайн-кассам

Несмотря на кризис, структурная перестройка российского ритейла продолжается. В 2015 году доля розничных продаж на рынках и ярмарках всё еще сокращается (от 8,7% в 2014 году к 7,9% в 2015), а доля современных форматов увеличивается: по оценкам РБК Исследования рынков, она составляет 62-64%. За последние 10 лет доля магазинов современных форматов в России увеличилась почти вдвое – росту способствует опережающее развитие федеральных и региональных сетей.

Компании и сервисы: Магнит
Автор: Анна
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