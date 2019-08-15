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re:Store расширяет программу trade-in на всю экосистему Apple

Сеть re:Store, крупнейший Apple Premium Reseller в России, запустила федеральную программу trade-in на всю продукцию Apple, включая MacBook и Apple Watch. Приобрести технику Apple возможно, предоставив устройства и других производителей.

Воспользоваться программой trade-in в сети re:Store до сих пор можно было, только имея полностью работающие и без значительных повреждений смартфоны iPhone и планшеты iPad не старше 2012 года. С июля в программу включены ноутбуки MacBook (MacBook, MacBook Air, MacBook Pro), произведенные в 2006 году и позже. Кроме того, можно сдать любую версию смарт-часов Apple Watch и получить скидку на Series 3 и 4.

В сети re:Store в программе trade-in участвуют ноутбуки большинства ведущих мировых брендов (Acer, Asus, Toshiba, MSI, Samsung, Lenovo, Dell, HP, Xiaomi, Sony, Razer, Microsoft, Gigabyte), выпущенные не ранее 2012 года.

«Мы первыми в России реализовали мульти trade-in для всех устройств Apple. Клиент может принести одно или несколько устройств Apple или другого бренда и получить скидку на любой товар в сети re:Store. К примеру, сдать iPhone и ноутбук другого производителя и получить скидку на новый MacBook Air. Кроме того, использование trade-in — это ответственно по отношению к окружающей среде. Персональные устройства и компьютерная техника требуют высокотехнологичной переработки, но без запуска механизмов возврата отработавшей электроники производителю цивилизованная утилизация невозможна», — комментирует Тихон Смыков, президент Inventive Retail Group.

Для участия в программе trade-in необходимо сначала предоставить сдаваемые устройства на диагностику и оценку в один из 86 магазинов сети re:Store, расположенных в крупнейших городах страны. Также возможен вызов курьера, который на месте оценит всю имеющуюся технику, предложит выкупную стоимость и выдаст специальную карту с балансом на сумму выкупа. Впоследствии клиент, используя полученную карту, может приобрести любые товары в сети re:Store. Стоимость новой техники должна быть не меньше стоимости отданной по trade-in. В рамках программы доступны кредит или рассрочка, если она действует на момент покупки устройства. Предварительную оценку своей техники можно произвести на сайте re:Store.

В рамках федеральной программы trade-in re:Store также бесплатно принимает на утилизацию неработающие и архаичные устройства.

Автор: Анна
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