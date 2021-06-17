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«Реалити в моде»: Lamoda назвала победителя шоу молодых дизайнеров

Онлайн-площадка Lamoda выпустила финальный эпизод шоу «Реалити в моде», в котором 10 молодых дизайнеров в течение месяца боролись за главный приз — 1 млн рублей на создание своей новой коллекции и возможность продавать ее на Lamoda. Победителем проекта стала 22-летняя Агата Вострикова, основательница московского бренда Agatha Ænter.

В пятом, завершающем выпуске шоу трем финалистам нужно было создать образ из ткани с фирменными паттернами Lamoda. Лучшим нарядом жюри конкурса — Гоша Карцев, стилист и основатель проекта School Gosh, Анна Лебсак-Клейманс, соучредитель и гендиректор Fashion Consulting Group, Ольга Шаповал, бренд-директор Lamoda, и Мадонна Мур, журналистка и автор телеграм-канала MUR, — назвали образ Агаты Востриковой. Именно она стала обладательницей главного приза.

«При отборе дизайнеров мы учитывали множество факторов: наличие собственного стиля, креативный подход к решению задач, способность чувствовать модные тренды и адаптировать их под себя, а также, безусловно, вероятный интерес пользователей Lamoda к созданным вещам и их коммерческий потенциал. У Агаты получилось удачно замиксовать все это. Сейчас мы вместе работаем над тем, чтобы вещи дизайнера появились на нашей платформе», — прокомментировала Ольга Шаповал.

«Победа на шоу даст мне возможность развить свой бренд, выпустить полноценную коллекцию и запустить ее на Lamoda — именно на это я и потрачу выигрыш, — отметила Агата. — В коллекции я хочу задействовать народное ремесло своей родины, показать его миру и поддержать местных производителей. Также планирую привлекать людей из научной области в мир моды, чтобы вместе создавать коллекции и искать решения глобальных экологических проблем».

Агата родилась в Кабардино-Балкарии, в городе Нальчике, а сейчас живет в Москве. В прошлом году она окончила Школу дизайна НИУ ВШЭ по направлению «Мода». Идея бренда Agatha Ænter родилась из размышлений о современном мире и виртуальной реальности. Вместе с программистом команда бренда с нуля обучила искусственный интеллект и создала алгоритм, с помощью которого он генерирует изображения одежды — их Агата и воплотила в принтах и тканях.

«Мне хотелось передать связь человеческого творчества с искусственным интеллектом, поэтому некоторые модели коллекции я делала вручную из множества модулей. А другая часть создана в 3D», — рассказала основательница Agatha Ænter.

Автор: Анна
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