РЭЦ и Почта России начали размещать товары экспортеров на национальной онлайн-витрине немецкого филиала Amazon

Российский экспортный центр и Почта России открыли для российских экспортеров доступ к онлайн-витрине национального магазина на немецком филиале Amazon. Об этом на форуме электронной коммерции Ecomference Rupost Retail Week заявили главы компаний.

На старте проекта свои товары на витрине разместят 18 российских компаний, которые представят более 350 товарных позиций, включая натуральную косметику, одежду и аксессуары, товары для дома и сада, детские товары, игрушки и товары для творчества.

Одно из преимуществ национальной витрины для экспортера — это скорость доставки товаров из любого уголка России до конечного потребителя в Европе. В среднем срок доставки грузов Почтой России в Германию будет занимать не более 3-5 дней с учетом таможенных операций. Доставка заказов с фулфилмент-склада Почты России в Берлине до конечного покупателя в Германии займет еще от 1 до 3 дней. Также, работая через национальную витрину, экспортеры получат помощь с сертификацией товаров и другими юридическими вопросами.

Кроме того, организаторы национальной витрины возьмут на себя задачи по анализу ассортимента и отбору наиболее перспективных товаров, локализации и адаптации товарных карточек, листингу товаров на маркетплейсе и продвижению национальной витрины, обработке заказов и клиентской поддержке.

Размещение на национальной витрине поможет экспортёру выйти на европейский рынок без значительных финансовых затрат, а также протестировать потенциальную покупательскую аудиторию и расширить каналы сбыта.

Выход на понятную для европейского потребителя платформу повысит узнаваемость бренда и поможет нарастить поставки в условиях антиковидных ограничений. На фоне пандемии европейский онлайн-ритейл вырос на 30% в 2020 году, что открывает новые перспективы для российской продукции с учетом ее конкурентной стоимости.

«Размещение на онлайн-витрине национального магазина поможет завоевать доверие иностранных покупателей и найти надежного дистрибьютора, попасть на полку торговой сети за рубежом на перспективном европейском рынке. Наша цель — сделать так, чтобы европейский потребитель выбирал российские товары за качество продукции и быструю доставку», — подчеркнула генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.

«Поддержка российского экспорта — одна из наших ключевых задач. Мы стремимся создать для бизнеса, в особенности малого и среднего предпринимательства, максимально благоприятные условия для роста. Для этого мы развиваем новые цифровые сервисы, логистическую инфраструктуру и прорабатываем важные инициативы на законодательном уровне. Мы надеемся, что новый проект с Российским экспортным центром даст дополнительный толчок для развития экспорта из России в Европу», — отметил Максим Акимов, генеральный директор АО «Почта России».

В национальном магазине уже размещена продукция от первых поставщиков: это порядка 350 товарных позиций от 18 российских компаний, это натуральная косметика, одежда и аксессуары, товары для дома и сада, детские товары, игрушки и товары для творчества. В ближайшее время будут добавлены товары в категории «еда и напитки», на размещение которых необходимо получить отдельное разрешение на Amazon.