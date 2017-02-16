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РЭЦ и SPSR Express создадут платформу для веерного размещения российских товаров на онлайн-площадках по всему миру

Российский экспортный центр (РЭЦ) и компания SPSR Express (ООО "СПСР-Экспресс") подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает создание платформы для веерного размещения товаров российских производителей на торговых онлайн-площадках по всему миру. Разработкой общей архитектуры платформы будет заниматься SPSR Express. Компания планирует создать данную платформу уже в этом году.

РЭЦ и компания SPSR Express подписали бессрочное соглашение о сотрудничестве с целью развития логистических решений для российского экспорта. Данное соглашение предусматривает создание платформы для веерного размещения товаров на торговых онлайн-площадках по всему миру.

Разработкой общей архитектуры платформы будет заниматься SPSR Express. Компания планирует создать ее уже в этом году. Сумму инвестиций в разработку такой платформы, в компании не раскрывают.

Кроме того, согласно соглашению, РЭЦ и компания SPSR Express будут содействовать российским поставщикам в регистрации, создании виртуальных магазинов. "Помимо этого, соглашение предусматривает последующую комплексную поддержку российских производителей. Речь идет, в том числе, о вопросах международной адаптации товаров, патентования и защиты интеллектуальной собственности, а также об оказании маркетинговой, аналитической, кредитно-гарантийной и страховой поддержки", - сообщили в SPSR Express.

Глава РЭЦ Петр Фрадков отметил, что электронная торговля является сегодня одним из интереснейших направлений развития экспорта. "И мы активно привлекаем профильные компании к участию в этом процессе. Для нас крайне важно сотрудничество с SPSR Express как с сильным системным игроком", - подчеркнул Петр Фрадков.

"Наше сотрудничество предполагает не только доставку товаров покупателям за границу. SPSR Express также будет оказывать широкий спектр дополнительных услуг – помогать производителям определять перспективные ниши для экспорта товаров, содействовать продажам и продвижению товаров на международных онлайн-площадках,  консультировать по вопросам таможенного оформления", - заявил генеральный директор SPSR Express Владимир Солодкин. Для SPSR Express экспорт является перспективным направлением для развития, добавил он.

Напомним, в декабре 2016 г. "Почта России" и Федеральная таможенная служба (ФТС) на федеральном уровне дали старт проекту по упрощенному таможенному оформлению экспортных почтовых отправлений. Целью проекта является создание комфортных условий экспорта товаров для отечественных производителей и компаний-экспортеров, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), а также компаний, которым при вывозе товаров не требуется возмещения НДС.

Автор: Анна
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