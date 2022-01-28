В России впервые появился реестр надежных курьерских служб

Состоялся официальный старт работы Реестра надёжных курьерских служб. Презентацию совместного проекта провели Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Межрегиональная ассоциация курьерских служб (МАКС). Цель проекта — поддержка компаний и повышение конкурентоспособности услуг доставки.

«Для рынка в целом Реестр — это уникальная история, поскольку до настоящего времени не было даже попытки объективно оценить уровень сервиса компаний по доставке. Сегодня мы видим колоссальный спрос на эти услуги, и теперь у любой курьерской службы появилась возможность донести информацию о качестве своей работы потенциальным заказчикам. Поиск партнеров в этой сфере всегда актуален для e-commerce и особенно сейчас, когда активно развивается онлайн-торговля в регионах, а также возрастает спрос на фоне пандемии. Оценки рейтинга — это индикатор успеха, объективный анализ работы службы и он беспристрастен: приоритет на получение заказа от крупного интернет-магазина получат компании с высоким уровнем сервиса, независимо от того местный это игрок, или федеральный». Артем Соколов, президент АКИТ.

С инициативой создания Реестра надёжных курьерских служб выступили на общем собрании компании члены АКИТ в конце 2020 года. В течение 1,5 лет команда логистов ассоциации совместно с Межрегиональной ассоциацией курьерских служб и их техническими партнерами работали над проектом.

Президент МАКС Александр Митюков: «Информационная система на основе единой онтологической модели, использование данных с высокой степенью достоверности, обеспечение высокой степени безопасности передачи и хранения коммерческих и персональных данных — вот те принципы, которые мы положили в основу платформы. Цель — предоставить эффективный, удобный инструмент для всех участников рынка дистанционной торговли».

Реестр, по сути, представляет собой информационно-аналитическую отраслевую платформу, где представлены участники рынка доставки, оказывающие услуги по высоким стандартам качества, а также подробная информация о них.

Рейтинг компаний учитывает все типы доставок: курьерские, через пункты выдачи заказов и постаматы, а также специализацию по срокам доставки: день в день, на следующий день или экспресс-доставка, и другие параметры. В дальнейшем будет учитываться также Рейтинг потребительской лояльности, который будет формироваться на основе различных данных из множества источников. Инициаторы считают, что степень удовлетворенности конечного потребителя должна быть основным критерием при оценке качества доставки.

По мнению создателей проекта, Реестр будет «работать в обе стороны». Присутствие на электронной площадке для логистов — это получение заказов от интернет-магазинов; позиционирование себя в рынке, в бизнес-сообществе как надёжной российской службы доставки, а также возможность оценить собственные показатели в сравнении с другими участниками, представленными в Реестре.

Компании интернет-торговли в свою очередь получат эффективный инструмент, позволяющим быстро оценить службу доставки по выбранным показателям и выбрать надёжного поставщика услуг. Им ежемесячно будет предоставляться ТОП-лист лучших компаний, представленных в Рейтинге, Реестре, а также аналитическая справка по каждому представленному участнику.

Участие в Реестре добровольное и бесплатное, ни он, ни рейтинг монетизироваться никогда не будут. Попасть в него сможет любой добросовестный участник рынка, работающий «в белую».

Интерфейс Реестра позволяет гарантировать сохранность и безопасность передаваемых данных и квотировать выдачу информации: полный доступ имеют e-commerce компании, аккредитованные АКИТ, остальные — к агрегированной информации Реестра, рейтинга и сводной аналитики.

Больше десятка компаний курьерских служб сейчас в стадии одобрения заявки на вступление в Реестр, среди тех, кто уже вошел — СберМаркет, Master Delivery, Dostavka.Guru, B2CPL, Dostavka-Club.