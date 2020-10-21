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Логистика RSS

Региональные продавцы AliExpress смогут воспользоваться новыми услугами по доставке заказов

В преддверии крупнейшей распродажи года — Всемирного дня шоппинга 11 ноября — AliExpress Россия и ИТ-логистический оператор «Цайняо» (Cainiao Network принадлежит Alibaba Group) расширяют географию услуг дропшиппинга и бизнес-пикапа (отправки и сортировки заказов компанией «Цайняо» и ее партнерами): теперь эти услуги доступны продавцам из более чем 800 населенных пунктов России. До сих пор услугой дропшиппинга могли воспользоваться только продавцы из Москвы и Московской области. Благодаря открытию новых 8 складских комплексов такая возможность появилась у продавцов из наиболее активных в плане онлайн-торговли регионов: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Нижегородская область, Республика Татарстан, Челябинская область, Ростовская область, Краснодарский край, Новосибирская область и Свердловская область.

Услуга дропшиппинга и бизнес-пикапа была запущена в России в апреле этого года — она позволяет продавцам AliExpress использовать логистические мощности «Цайняо» и ее партнеров для хранения и отправки заказов. Механика дропшиппинга организована следующим образом: курьеры компании приезжают на склад или производство продавца, забирают заказ, перевозят его на сортировочный центр, откуда доставляют его покупателям. Использование ИТ-системы «Цайняо» и разветвленной партнерской логистики позволяет малому и среднему бизнесу экономить на расходах доставки до 50%.

«Услуга дропшиппинга — одна из наиболее востребованных у продавцов AliExpress. На долю „Цайняо“ сейчас приходится почти половина всех обрабатываемых заказов платформы в России и за полгода половина всех заказов отправлена через дропшиппинг. Мы уверены, что новые возможности экономии для производителей в регионах станут отличным аргументом в пользу выбора сервисов нашей компании. Всего в течение ближайших месяцев мы планируем подключить несколько тысяч региональных продавцов», — комментирует Анастасия Корчинская, директор по развитию последней мили «Цайняо» в России.

«За последние полгода число российских продавцов выросло больше, чем в два раза — сейчас на AliExpress около 22 тыс. локальных магазинов. Почти 80% из них — это предприятия малого бизнеса. Продавцам, которые пользуются логистическими услугами „Цайняо“, мы компенсируем часть расходов на доставку — 60 рублей с каждого заказа. В пересчете на стоимость доставки субсидия покрывает 20-30% расходов продавца и вместе со стандартными тарифами на доставку для покупателей позволит магазину удерживать расходы на логистику в пределах 10% от оборота (при среднем чеке от 1 500 рублей) или 15% от оборота (при среднем чеке до 1 500 рублей)», — говорит Григорий Орлов, директор по логистике и инфраструктуре AliExpress Россия.

Автор: Анна
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