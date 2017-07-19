Регулируй это: Госдума готовит законопроект о регулировании ICO

Как сообщают «Ведомости», в Госдуме серьёзно занялись вопросом регулирования ICO (initial coin offering, IPO в мире криптовалют). Вопросом занимается специальная межведомственная группа по оценке рисков оборота криптовалюты, которой руководит Эльвина Сидоренко.

Подготавливаемые поправки дополнят закон о криптовалюте, который ещё не принят. Глава группы отмечает, что в правовом регулировании нуждается краудфандинг и договоры, которые заключаются в рамках ICO. Кроме того, защита требуется правообладателям токенов, выпускаемых во время размещения и обеспеченных криптовалютой.

Можно сказать, что ICO уже работает как инструмент привлечения инвестиций: в первой половине 2017 года этот способ в полной мере использовали стартапы, работающие в сфере финансовых технологий, объём привлечённых ими через ICO средств составил 1,27 млрд. долларов.