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Реклама в Facebook Messenger: глобальный запуск в бете

После тестирования формата в Австралии и Тайланде, Фейсбук начинает показ рекламы на главной странице приложения Messenger по всему миру.

Объявление было сделано Стэном Чудновски, главным по продукту в Messenger, в ходе интервью главреду издания VentureBeat Мэтту Маршаллу, которое состоялось в рамках конференции MB 2017. По словам Стэна, реклама гораздо ближе к истинной бизнес-модели соц. сети, чем различные ecommerce-функции, внедряемые конкурентами Messenger (WeChat и т. п.). При этом, Стэн не исключает развитие темы монетизации Messenger иными способами, но все рассматриваемые на данном этапе идеи так или иначе крутятся вокруг рекламы.

Домашний экран приложения Facebook Messenger – своеобразный почтовый ящик, в котором отображаются последние беседы пользователя. По словам Чудновски, продаваться рекламное размещение на этом экране будет по модели аукциона, а возможности таргетинга, доступные рекламодателям в Messenger, будут того же порядка, что и в самом Facebook и принадлежащем ему Instagram. Посадочными для рекламы могут и страницы за рамками мессенджера и FB, однако Стэн утверждает, что наилучший эффект обеспечивает запуск чата с представителем/ботом рекламодателя сразу после перехода пользователя по рекламному объявлению.

Аудитория Facebook Messenger по состоянию на июль 2017 года составляет порядка 1,2 млрд. человек. Количество компаний, пользующихся рекламными возможностями этой соц. сети, составляет порядка 70 млн.

Автор: Vyacheslav Vityuk
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