+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Рекламный рынок России показал худшую динамику роста за последние четыре года

Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России подвела итоги развития рекламного рынка России за I квартал 2019 года.

Суммарный объем рекламных бюджетов в средствах распространения рекламы за вычетом НДС составил около 111 млрд рублей, что на 4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

По словам вице-президента АКАР Сергея Веселова, это худший показатель роста рекламного рынка за последние четыре года. В 2018 году расходы рекламодателей выросли на 12%, в 2017-ом — на 13%, в 2016-м — на 18%.

Основным драйвером роста по-прежнему остается интернет-реклама. Рекламные доходы интернет-площадок за первые три месяца 2019 года увеличились на 18% — до 51–51,5 млрд рублей.

Положительную динамику демонстрирует и сегмент Out Of Home, который вырос на 3% до 10,8–11 млрд рублей, в том числе наружная реклама выросла на 2% до 8,9–9,1 млрд рублей.

Суммарный объем региональной рекламы в средствах ее распространения по четырем медиа сегментам — телевидению, радио, прессе и наружной рекламе — в I квартале 2019 года за вычетом НДС, по оценке экспертов АКАР, равен 10.4-10.6 млрд рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 9%.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

20 мая / Комментарии
Calltouch и Яндекс.Касса проведут конференцию про сквозную аналитику

Calltouch и Яндекс.Касса проведут конференцию про сквозную аналитику

28 мая в Telegraph пройдет большая конференция Callday.Сквозная аналитика для владельцев бизнеса, руководителей отделов маркетинга и интернет-маркетологов.

далее →

16 мая / Комментарии
Рост расходов россиян на онлайн-шопинг в майские праздники увеличился в 2 раза

Рост расходов россиян на онлайн-шопинг в майские праздники увеличился в 2 раза

Партнерская сеть и кэшбэк-сервис ePN подвел итоги шопинга россиян за майские праздники и представил аналитику покупательской активности. Согласно исследованию ePN, в этот период россияне оставляют в интернет-магазинах от 3% до 15% своего дохода. Это второй по величине всплеск покупательской активности после новогодних праздников.

далее →

15 мая / Комментарии
«Острая подача»: назад в будущее ecommerce

«Острая подача»: назад в будущее ecommerce

Сегодняшний спецвыпуск ecommerce- видеоблога «Острая подача» посвящен самым прорывным технологиям для интернет-торговли и ритейла. Эти новинки можно будет потрогать руками на выставке ECOM Expo 19.

далее →

26 апреля / Комментарии
М.Видео: кэшбэк увеличил частоту покупок в полтора раза

М.Видео: кэшбэк увеличил частоту покупок в полтора раза

По данным менеджера по интернет-маркетингу «М.Видео» Инны Жаровой, кэшбэк приносил компании почти три четверти оборота по CPA.

далее →

25 апреля / Комментарии
Яндекс объявляет финансовые результаты за I квартал 2019 года

Яндекс объявляет финансовые результаты за I квартал 2019 года

Яндекс, крупнейшая российская поисковая система и интернет-портал, объявляет неаудированные финансовые результаты за первый квартал 2019 года.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!