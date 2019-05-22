Рекламный рынок России показал худшую динамику роста за последние четыре года

Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России подвела итоги развития рекламного рынка России за I квартал 2019 года.

Суммарный объем рекламных бюджетов в средствах распространения рекламы за вычетом НДС составил около 111 млрд рублей, что на 4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

По словам вице-президента АКАР Сергея Веселова, это худший показатель роста рекламного рынка за последние четыре года. В 2018 году расходы рекламодателей выросли на 12%, в 2017-ом — на 13%, в 2016-м — на 18%.

Основным драйвером роста по-прежнему остается интернет-реклама. Рекламные доходы интернет-площадок за первые три месяца 2019 года увеличились на 18% — до 51–51,5 млрд рублей.

Положительную динамику демонстрирует и сегмент Out Of Home, который вырос на 3% до 10,8–11 млрд рублей, в том числе наружная реклама выросла на 2% до 8,9–9,1 млрд рублей.

Суммарный объем региональной рекламы в средствах ее распространения по четырем медиа сегментам — телевидению, радио, прессе и наружной рекламе — в I квартале 2019 года за вычетом НДС, по оценке экспертов АКАР, равен 10.4-10.6 млрд рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 9%.