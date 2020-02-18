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«Ренессанс Кредит» проанализировал траты своих клиентов в день влюбленных

«Ренессанс Кредит» изучил траты своих клиентов в день влюбленных. Для анализа использовались данные по транзакциям в таких категориях, как «Кафе и рестораны», «Развлечения», «Флористика», «Косметика и красота», «Ювелирные украшения».

14 февраля 2020 наибольшее количество транзакций было зафиксировано в кафе и ресторанах. Следующими по популярности стали категории «Косметика и красота» и «Флористика». Наименьшее число покупок было совершено в ювелирных магазинах.

«Аналогичная статистика по категориям была и в прошлом году, – отметил Никита Вобликов, вице-президент, начальник управления перекрестных продаж и развития отношений с клиентами «Ренессанс Кредит». – В целом категория «Кафе и рестораны» считается одной из самых популярных и в непраздничные дни. В день влюбленных резкого прироста в количестве транзакций мы не наблюдали – всего лишь 22% по сравнению с обычными днями».  

Наибольший прирост транзакций относительно обычных дней был зафиксирован в категории «Флористика» (+359%). Достаточно существенным он был и в категории «Ювелирные украшения» (+81%). Наименьший прирост операций наблюдался в категории «Косметика и красота» (+20%).

«Резкий рост количества транзакций в категории «Ювелирные украшения» может быть связан с тем, что в день влюбленных многие мужчины делают своим девушкам предложение. По нашей статистике мы видим, что количество операций в ювелирных магазинах росло на протяжении всей прошедшей недели и достигло пика 14 февраля, – прокомментировал Никита Вобликов. – Что касается цветов, то в день влюбленных спрос на них также традиционно резко увеличивается, поскольку зачастую они выступают как самостоятельный подарок».

По сравнению с прошлым годом 14 февраля 2020 заметнее всего выросло количество транзакций в категории «Развлечения» (+22%). «В этом году праздник совпал с выходом на экраны двух киноновинок: второй части нашумевшей российской мелодрамы и нового фильма Гая Ричи. Вполне возможно, что именно это способствовало увеличению трат в категории «Развлечения» в этом году», – добавил Никита Вобликов.

Автор: Анна
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