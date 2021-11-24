Рестораны ИКЕА подключились к Яндекс.Еде
В Яндекс.Еде теперь можно заказать готовые блюда из Ресторанов ИКЕА и товары магазина Шведские продукты. Оформить доставку с помощью Еды уже могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани и Ростова-на-Дону.
К заказу в Яндекс.Еде уже доступны около 110 продуктов ИКЕА, включая фирменные фрикадельки и экодельки, а также другие продукты из мяса, выпечку, десерты, джемы, соусы и многое другое. Из Ресторанов, Бистро и Кафе ИКЕА пользователи могут заказать около 160 готовых блюд. Это самые любимые блюда покупателей, такие как куриные оладьи, творожные сырники или фрикадельки со сливочным соусом и брусничным джемом.
Доставка из магазина Шведские продукты будет осуществляться в радиусе 10 км от магазина, а готовой еды ИКЕА — в пределах 1 км. Доставка заказов из ИКЕА с помощью курьеров-партнёров Яндекс.Еды займет от 25 минут, а ее стоимость будет зависеть от суммы заказа и расстояния от магазина до получателя.
«Наши исследования показывают, что многие наши покупатели неравнодушны к шведским продуктам и шведской кухне, а некоторые из них порой заглядывают в ИКЕА только за этим. Именно поэтому мы активно развиваем омниканальную среду ИКЕА, чтобы создать для наших покупателей максимально комфортные условия даже во время пандемии. Сотрудничество с Яндекс.Еда — еще один шаг на пути к этой цели, и мы надеемся, что это позволит нам стать ближе к покупателям и изменить к лучшему их повседневную жизнь», — говорит Елена Шашлова, руководитель отдела питания ИКЕА в России.