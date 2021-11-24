Рестораны ИКЕА подключились к Яндекс.Еде

В Яндекс.Еде теперь можно заказать готовые блюда из Ресторанов ИКЕА и товары магазина Шведские продукты. Оформить доставку с помощью Еды уже могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани и Ростова-на-Дону.

К заказу в Яндекс.Еде уже доступны около 110 продуктов ИКЕА, включая фирменные фрикадельки и экодельки, а также другие продукты из мяса, выпечку, десерты, джемы, соусы и многое другое. Из Ресторанов, Бистро и Кафе ИКЕА пользователи могут заказать около 160 готовых блюд. Это самые любимые блюда покупателей, такие как куриные оладьи, творожные сырники или фрикадельки со сливочным соусом и брусничным джемом.

Доставка из магазина Шведские продукты будет осуществляться в радиусе 10 км от магазина, а готовой еды ИКЕА — в пределах 1 км. Доставка заказов из ИКЕА с помощью курьеров-партнёров Яндекс.Еды займет от 25 минут, а ее стоимость будет зависеть от суммы заказа и расстояния от магазина до получателя.