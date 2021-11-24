+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Рестораны ИКЕА подключились к Яндекс.Еде

В Яндекс.Еде теперь можно заказать готовые блюда из Ресторанов ИКЕА и товары магазина Шведские продукты. Оформить доставку с помощью Еды уже могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани и Ростова-на-Дону.

К заказу в Яндекс.Еде уже доступны около 110 продуктов ИКЕА, включая фирменные фрикадельки и экодельки, а также другие продукты из мяса, выпечку, десерты, джемы, соусы и многое другое. Из Ресторанов, Бистро и Кафе ИКЕА пользователи могут заказать около 160 готовых блюд. Это самые любимые блюда покупателей, такие как куриные оладьи, творожные сырники или фрикадельки со сливочным соусом и брусничным джемом.

Доставка из магазина Шведские продукты будет осуществляться в радиусе 10 км от магазина, а готовой еды ИКЕА — в пределах 1 км. Доставка заказов из ИКЕА с помощью курьеров-партнёров Яндекс.Еды займет от 25 минут, а ее стоимость будет зависеть от суммы заказа и расстояния от магазина до получателя.

«Наши исследования показывают, что многие наши покупатели неравнодушны к шведским продуктам и шведской кухне, а некоторые из них порой заглядывают в ИКЕА только за этим. Именно поэтому мы активно развиваем омниканальную среду ИКЕА, чтобы создать для наших покупателей максимально комфортные условия даже во время пандемии. Сотрудничество с Яндекс.Еда — еще один шаг на пути к этой цели, и мы надеемся, что это позволит нам стать ближе к покупателям и изменить к лучшему их повседневную жизнь», — говорит Елена Шашлова, руководитель отдела питания ИКЕА в России.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

24 ноября / Комментарии
География продаж автотоваров: особенности онлайн-заказов и доставки

География продаж автотоваров: особенности онлайн-заказов и доставки

Data Insight и Почта России при поддержке Pim Solutions выпускают отчет «География продаж автотоваров» об особенностях онлайн-заказов и интернет-доставки автотоваров на территории Российской Федерации. Данные охватывают вторую половину 2020 - первую половину 2021 года.

далее →

23 ноября / Комментарии
Ozon протестирует миниформат пунктов выдачи заказов

Ozon протестирует миниформат пунктов выдачи заказов

Помимо развития уже ставших популярными текущих форматов, компания запустит пилот по открытию небольших пунктов - ПВЗ Light - площадью от 15 кв.м. Это позволит расширить сеть ПВЗ прежде всего в небольших городах, где выбор площадей ограничен, но потребность в онлайн-покупках высока. 

далее →

22 ноября / Комментарии
Почта России, Минпромторг и АНО «Цифровая экономика» помогут развитию электронной коммерции

Почта России, Минпромторг и АНО «Цифровая экономика» помогут развитию электронной коммерции

Минпромторг и Почта России создали на площадке АНО «Цифровая экономика» отраслевую рабочую группу «Электронная торговля». Сопредседателями группы стали статс-секретарь заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов и генеральный директор Почты России Максим Акимов.

далее →

18 ноября / Комментарии
Ozon Express запускает доставку продуктов, еды и других товаров за 15 минут

Ozon Express запускает доставку продуктов, еды и других товаров за 15 минут

Ozon Express, сервис быстрой доставки товаров Ozon, планирует до конца года запустить новый формат доставки продуктов, еды и других товаров за 15 минут. Формат запустят в этом году в Москве. Компания откроет для этого мини-дарксторы размером 250 кв. м.

далее →

18 ноября / Комментарии
Почта России и Аэромакс провели первый полет беспилотника по маршруту в ЯНАО

Почта России и Аэромакс провели первый полет беспилотника по маршруту в ЯНАО

Почта России совместно с компанией «Аэромакс» и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа провели успешные испытания по доставке груза с помощью беспилотного воздушного судна.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!