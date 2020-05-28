Retail Live: подборка лучших эфиров Бориса Преображенского
Пока страна находится на карантине, ритейл, на ходу форматируя свой e-commerce, активно трансформирует свои процессы, а то и весь бизнес под новую «короновирусную» и «пост-короновирусную» реальность.
В это отчаянное время предприниматель е-коммерсант, Борис Преображенский, владелец крупного b2b-e-commerce проекта ForOffice.ru и организатор популярной оффлайн-конференции ПрактикаDays, начал приглашать к себе в эфир на facebook интересных людей — руководителей и предпринимателей, небольшие интернет-магазины и крупные ритейл-сети, просто интересных людей, для того, чтобы быть в курсе происходящего, узнавать из первых уст о новых тенденциях, технологиях и решениях.
Мы решили запустить цикл материалов, которые будут выходить еженедельно, с подборкой лучших эфиров Бориса за последнюю неделю.
Николай Козак, CEO Делимобиль
О будущем каршеринга, ритейла и e-commerce, шеринг-экономике и путях цифровой трансформации.
Максим Трухин, E-Commerce директор Leroy Merlin
О Leroy Merlin, какие решения компания принимает в текущей ситуации, как справляется с десятикратным ростом количества заказов в онлайне, каким образом меняется ритейл.
Эмин Алиев
Эфир можно назвать футурологическим, посвященным цифровой трансформации, вообще, пониманию этого термина и шагов, которые должен делать бизнес для того, чтобы не потерять позиции в будущем.
Станислав Колосков, Директор по Цифровой трансформации и омникальности Рив Гош
О бизнесе РИВ ГОШ в кризисе, омниканальности и работающих моделях взимодейтсвия с клиентами.
Антон Макаров, Основатель Диван.ру
Интерьвю с Антоном о его компании, Диван.ру. Как дела у компании в онлайне и оффлайне, какие решения помогают в текущей ситуации и каким Антон видит будущее своего бизнеса.
Записи всех прошедших эфиров:
- Алексей Фёдоров, CEO 220 Вольт
- Алексей Ручкин, Директор службы цифрового маркетинга Лента
- Виктор Стоумов-Олешкевич, Дистрибьютор Moleskine, Франчайзи Додо в нескольких странах
- Александр Ларьяновский, Managing Partne Skyeng
- Анатолий Мохов, E-Commerce директор Эльдорадо
- Владимир Сурков, Brashop.ru
- Николай Козак, CEO Делимобиль
- Гоша Семёнов, CEO Blue Sleep
- Олег Минаев, CEO KUPI VIP
- Александр Климчук, Основоположник Хаусбот движения
- Дмитрий Воронков, Владелец, генеральный управляющий директор НПО Сады России
- Сергей Редьков, Основатель Drimsim
- Максим Трухин, E-Commerce директор Leroy Merlin
- Пётр Рощин, Digital & E-Commerce директор Azimut Hotels
- Елена Пикунова, Управляющий партнёр Zen Mobile Agency
- Елена Баранбаева, Чёрная орхидея всё для spa и массажа
- Илья Кельцев , Unilever, и Даниэль Розельвальд, GlaxoSmithKline
- Евгений Усенко, Inventive Retail Group
- Станислав Колосков, Директор по Цифровой трансформации и омникальности Рив Гош
- Алия Хасянова, Директор по продажам ОМНИ Бутик.ру
- Андрей Хромов, Управляющий партнёр Aristos Group
- Сергей Колесняк, Digital директор Теле2
- Сергей Фадеев, E-Commerce директор Урсус, спецодежда и комуфляж
- Дмитрий Кибкало, Создатель Мосигры
- Николай Белоусов, Madrobots.ru
- Антон Макаров, Основатель Диван.ру
- Дмитрий Олеринский, Вице президент по E-Commerce Глория Джинс
- Виталий Долженко, E-Commerce директор Созвездия красоты
- Борис Колесников, Предприниматель и путешественник, Skifmusic, Shopozz, Foodz, доставка От Палыча
- Андрей Осокин, Директор по маркетингу Goods
- Фёдор Вирин
- Александр Пискунов, Основатель Esky.ru
- Филипп Лабковский, E-Commerce директор Boardriders (Quiksilver и другие)