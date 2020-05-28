Retail Live: подборка лучших эфиров Бориса Преображенского

Пока страна находится на карантине, ритейл, на ходу форматируя свой e-commerce, активно трансформирует свои процессы, а то и весь бизнес под новую «короновирусную» и «пост-короновирусную» реальность.

В это отчаянное время предприниматель е-коммерсант, Борис Преображенский, владелец крупного b2b-e-commerce проекта ForOffice.ru и организатор популярной оффлайн-конференции ПрактикаDays, начал приглашать к себе в эфир на facebook интересных людей — руководителей и предпринимателей, небольшие интернет-магазины и крупные ритейл-сети, просто интересных людей, для того, чтобы быть в курсе происходящего, узнавать из первых уст о новых тенденциях, технологиях и решениях.

Мы решили запустить цикл материалов, которые будут выходить еженедельно, с подборкой лучших эфиров Бориса за последнюю неделю.

Николай Козак, CEO Делимобиль

О будущем каршеринга, ритейла и e-commerce, шеринг-экономике и путях цифровой трансформации.

Максим Трухин, E-Commerce директор Leroy Merlin

О Leroy Merlin, какие решения компания принимает в текущей ситуации, как справляется с десятикратным ростом количества заказов в онлайне, каким образом меняется ритейл.

Эмин Алиев

Эфир можно назвать футурологическим, посвященным цифровой трансформации, вообще, пониманию этого термина и шагов, которые должен делать бизнес для того, чтобы не потерять позиции в будущем.

Станислав Колосков, Директор по Цифровой трансформации и омникальности Рив Гош

О бизнесе РИВ ГОШ в кризисе, омниканальности и работающих моделях взимодейтсвия с клиентами.

Антон Макаров, Основатель Диван.ру

Интерьвю с Антоном о его компании, Диван.ру. Как дела у компании в онлайне и оффлайне, какие решения помогают в текущей ситуации и каким Антон видит будущее своего бизнеса.

Записи всех прошедших эфиров: