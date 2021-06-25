+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Рейтинг 30 самых выгодных франшиз в России

Российский журнал Forbes представил рейтинг 30 самых выгодных франшиз в России. Компании сгруппированы по объему инвестиций на открытие одной точки и ранжированы с учетом собранной информации.

Лонг-лист основан на данных порталов по франчайзингу, мнениях экспертов и базе Forbes. Срок существования франшизы — не менее трех лет (запуск не позднее 2018 года). Оценка франшиз происходила по пяти критериям: средней годовой выручке одной точки, ROI, сроку окупаемости, рентабельности и доле мультионеров (франчайзи, владеющих двумя и более точками). В списке 30 компаний, они сгруппированы по объему инвестиций на открытие одной точки и ранжированы с учетом собранной информации. Forbes консультировался с Российской ассоциацией франчайзинга, с представителями ресторанной и nonfood-индустрии, сферы образовательных услуг.

Инвестиции в открытие франчайзинговой точки от 5 млн руб.

Место Имя

Инвестиции в открытие франчайзинговой точки, млн руб.

Годовая прибыль франчайзинговой точки, млн руб.

Срок окупаемости, месяцы.
1

 

Fit Service

 5 7.6 19
2

 

2GIS

 32 10.3 60
3

 

Sun School

 13.3 4.7 4.5
4

 

Papa John’s

 7.5 6.5 16
5

 

Fix Price

 6 3.8 12
6

 

Шоколадница

 7.5 4.8 30
7

 

Додо Пицца

 11.5 4.2 36
8

 

CENTURY 21

 8.5 4.8 22
9

 

IL Патио

 20 3.8 30.5
10

 

Cofix

 5 1.8 28.5

Инвестиции в открытие франчайзинговой точки 1 — 5 млн руб.

Место Имя

Инвестиции в открытие франчайзинговой точки, млн руб.

Годовая прибыль франчайзинговой точки, млн руб.

Срок окупаемости, месяцы.
1

 

IQ007

 2 10.9 7
2

 

Этажи

 1.9 14.1 14
3

 

Полиглотики

 1.4 7.7 8
4

 

Позитроника

 1 6 9
5

 

Лабораторная служба Хеликс

 2.3 8 16
6

 

Суши-Маркет

 1.9 4.3 11
7

 

Mr. Doors

 3.1 8 12
8

 

Пив&ко

 1.4 6 9
9

 

Аскона

 3.5 4.1 10
10

 

Гемотест

 1.5 3.6 12

Инвестиции в открытие франчайзинговой точки до 1 млн руб.

Место Имя

Инвестиции в открытие франчайзинговой точки, млн руб.

Годовая прибыль франчайзинговой точки, млн руб.

Срок окупаемости, месяцы.
1

 

KIBERone

 0.35 4.9 2.5
2

 

Чемпионика

 0.7 2.5 4
3

 

Gelateria Plombir

 0.66 2.2 4
4

 

Юниор

 0.64 3 8.4
5

 

Ozon

 0.15 0.6 7
6

 

33 Пингвина

 0.39 1.1 6
7

 

Fast&Shine

 0.4 1.7 4
8

 

Мозгобойня

 0.3 0.8 4.5
9

 

Годограф

 0.49 2.2 5
10

 

Футболика

 0.37 0.4 5

Учитывая пандемию, которую можно отнести к форс-мажорным обстоятельствам, редакция Forbes внесла изменения в методологию рейтинга самых выгодных франшиз в этом году. Число закрытых в течение 2020 года франчайзинговых точек на этот раз не учитывали (ранее оно не должно было превышать 50% от открытых за тот же период). Два других критерия отбора — срок существования франшизы от трех лет и не менее 50 франчайзинговых объектов — остались неизменны.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

25 июня / Комментарии
Спрос на настольные игры в России вырос на 31%

Спрос на настольные игры в России вырос на 31%

Спрос на настольные игры в России за первые пять месяцев 2021 года вырос на 31%. Толчком для роста сегмента стал период самоизоляции, но увлечение сохранилось даже после снятия основных ограничений.

далее →

24 июня / Комментарии
Спрос на электротранспорт в первом полугодии 2021 года вырос почти вдвое

Спрос на электротранспорт в первом полугодии 2021 года вырос почти вдвое

Электротранспорт приобретает массовую популярность благодаря расширению ассортимента, сценариев использования и распространению кикшеринга. Он становятся востребованным средством передвижения и видом времяпровождения.

далее →

24 июня / Комментарии
Оперштаб Москвы объяснил правила обязательной вакцинации работников

Оперштаб Москвы объяснил правила обязательной вакцинации работников

Столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции назвал последствия для отказавшихся привиться от ковида. Отказников-сотрудников работодатель обязан отстранить от работы. В период отстранения заработная плата не начисляется, а время отсутствия не включается в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск.

далее →

24 июня / Комментарии
«Пятёрочка» запустила новую программу лояльности

«Пятёрочка» запустила новую программу лояльности

Торговая сеть «Пятёрочка» перезапустила программу лояльности для гостей магазинов. Теперь каждому участнику будут присваивать тот или иной уровень в зависимости от суммы покупок за предыдущий календарный месяц. Также покупатели получили возможность самостоятельно выбирать категории для начисления повышенного кешбэка.

далее →

24 июня / Комментарии
«Лента» приняла электронную «Галю» на работу во все магазины

«Лента» приняла электронную «Галю» на работу во все магазины

Розничная сеть «Лента» масштабировала проект по ускорению обслуживания покупателей. Чат-бот Set Galya заработал во всех гипермаркетах и супермаркетах торговой сети.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!