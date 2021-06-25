Российский журнал Forbes представил рейтинг 30 самых выгодных франшиз в России. Компании сгруппированы по объему инвестиций на открытие одной точки и ранжированы с учетом собранной информации.

Лонг-лист основан на данных порталов по франчайзингу, мнениях экспертов и базе Forbes. Срок существования франшизы — не менее трех лет (запуск не позднее 2018 года). Оценка франшиз происходила по пяти критериям: средней годовой выручке одной точки, ROI, сроку окупаемости, рентабельности и доле мультионеров (франчайзи, владеющих двумя и более точками). В списке 30 компаний, они сгруппированы по объему инвестиций на открытие одной точки и ранжированы с учетом собранной информации. Forbes консультировался с Российской ассоциацией франчайзинга, с представителями ресторанной и nonfood-индустрии, сферы образовательных услуг.

Инвестиции в открытие франчайзинговой точки от 5 млн руб.

Место Имя Инвестиции в открытие франчайзинговой точки, млн руб. Годовая прибыль франчайзинговой точки, млн руб. Срок окупаемости, месяцы. 1 Fit Service 5 7.6 19 2 2GIS 32 10.3 60 3 Sun School 13.3 4.7 4.5 4 Papa John’s 7.5 6.5 16 5 Fix Price 6 3.8 12 6 Шоколадница 7.5 4.8 30 7 Додо Пицца 11.5 4.2 36 8 CENTURY 21 8.5 4.8 22 9 IL Патио 20 3.8 30.5 10 Cofix 5 1.8 28.5

Инвестиции в открытие франчайзинговой точки 1 — 5 млн руб.

Место Имя Инвестиции в открытие франчайзинговой точки, млн руб. Годовая прибыль франчайзинговой точки, млн руб. Срок окупаемости, месяцы. 1 IQ007 2 10.9 7 2 Этажи 1.9 14.1 14 3 Полиглотики 1.4 7.7 8 4 Позитроника 1 6 9 5 Лабораторная служба Хеликс 2.3 8 16 6 Суши-Маркет 1.9 4.3 11 7 Mr. Doors 3.1 8 12 8 Пив&ко 1.4 6 9 9 Аскона 3.5 4.1 10 10 Гемотест 1.5 3.6 12

Инвестиции в открытие франчайзинговой точки до 1 млн руб.

Место Имя Инвестиции в открытие франчайзинговой точки, млн руб. Годовая прибыль франчайзинговой точки, млн руб. Срок окупаемости, месяцы. 1 KIBERone 0.35 4.9 2.5 2 Чемпионика 0.7 2.5 4 3 Gelateria Plombir 0.66 2.2 4 4 Юниор 0.64 3 8.4 5 Ozon 0.15 0.6 7 6 33 Пингвина 0.39 1.1 6 7 Fast&Shine 0.4 1.7 4 8 Мозгобойня 0.3 0.8 4.5 9 Годограф 0.49 2.2 5 10 Футболика 0.37 0.4 5

Учитывая пандемию, которую можно отнести к форс-мажорным обстоятельствам, редакция Forbes внесла изменения в методологию рейтинга самых выгодных франшиз в этом году. Число закрытых в течение 2020 года франчайзинговых точек на этот раз не учитывали (ранее оно не должно было превышать 50% от открытых за тот же период). Два других критерия отбора — срок существования франшизы от трех лет и не менее 50 франчайзинговых объектов — остались неизменны.