Рейтинг 30 самых выгодных франшиз в России
Российский журнал Forbes представил рейтинг 30 самых выгодных франшиз в России. Компании сгруппированы по объему инвестиций на открытие одной точки и ранжированы с учетом собранной информации.
Лонг-лист основан на данных порталов по франчайзингу, мнениях экспертов и базе Forbes. Срок существования франшизы — не менее трех лет (запуск не позднее 2018 года). Оценка франшиз происходила по пяти критериям: средней годовой выручке одной точки, ROI, сроку окупаемости, рентабельности и доле мультионеров (франчайзи, владеющих двумя и более точками). В списке 30 компаний, они сгруппированы по объему инвестиций на открытие одной точки и ранжированы с учетом собранной информации. Forbes консультировался с Российской ассоциацией франчайзинга, с представителями ресторанной и nonfood-индустрии, сферы образовательных услуг.
Инвестиции в открытие франчайзинговой точки от 5 млн руб.
|Место
|Имя
|
Инвестиции в открытие франчайзинговой точки, млн руб.
|
Годовая прибыль франчайзинговой точки, млн руб.
|
Срок окупаемости, месяцы.
|1
|
Fit Service
|5
|7.6
|19
|2
|
2GIS
|32
|10.3
|60
|3
|
Sun School
|13.3
|4.7
|4.5
|4
|
Papa John’s
|7.5
|6.5
|16
|5
|
Fix Price
|6
|3.8
|12
|6
|
Шоколадница
|7.5
|4.8
|30
|7
|
Додо Пицца
|11.5
|4.2
|36
|8
|
CENTURY 21
|8.5
|4.8
|22
|9
|
IL Патио
|20
|3.8
|30.5
|10
|
Cofix
|5
|1.8
|28.5
Инвестиции в открытие франчайзинговой точки 1 — 5 млн руб.
|Место
|Имя
|
Инвестиции в открытие франчайзинговой точки, млн руб.
|
Годовая прибыль франчайзинговой точки, млн руб.
|
Срок окупаемости, месяцы.
|1
|
IQ007
|2
|10.9
|7
|2
|
Этажи
|1.9
|14.1
|14
|3
|
Полиглотики
|1.4
|7.7
|8
|4
|
Позитроника
|1
|6
|9
|5
|
Лабораторная служба Хеликс
|2.3
|8
|16
|6
|
Суши-Маркет
|1.9
|4.3
|11
|7
|
Mr. Doors
|3.1
|8
|12
|8
|
Пив&ко
|1.4
|6
|9
|9
|
Аскона
|3.5
|4.1
|10
|10
|
Гемотест
|1.5
|3.6
|12
Инвестиции в открытие франчайзинговой точки до 1 млн руб.
|Место
|Имя
|
Инвестиции в открытие франчайзинговой точки, млн руб.
|
Годовая прибыль франчайзинговой точки, млн руб.
|
Срок окупаемости, месяцы.
|1
|
KIBERone
|0.35
|4.9
|2.5
|2
|
Чемпионика
|0.7
|2.5
|4
|3
|
Gelateria Plombir
|0.66
|2.2
|4
|4
|
Юниор
|0.64
|3
|8.4
|5
|
Ozon
|0.15
|0.6
|7
|6
|
33 Пингвина
|0.39
|1.1
|6
|7
|
Fast&Shine
|0.4
|1.7
|4
|8
|
Мозгобойня
|0.3
|0.8
|4.5
|9
|
Годограф
|0.49
|2.2
|5
|10
|
Футболика
|0.37
|0.4
|5
Учитывая пандемию, которую можно отнести к форс-мажорным обстоятельствам, редакция Forbes внесла изменения в методологию рейтинга самых выгодных франшиз в этом году. Число закрытых в течение 2020 года франчайзинговых точек на этот раз не учитывали (ранее оно не должно было превышать 50% от открытых за тот же период). Два других критерия отбора — срок существования франшизы от трех лет и не менее 50 франчайзинговых объектов — остались неизменны.