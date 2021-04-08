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Рейтинг 500 самых продаваемых франшиз в России 2021 года

Компания Businessmens.ru опубликовала рейтинг франшиз 2021 года. По результатам можно отследить насколько изменился спрос на бизнес после пандемии 2020 года.

Составляется рейтинг на основе открытых данных — уровня вложений, которые требуются для открытия и количества проданных за год франшиз. То есть популярность бренда высчитывается исходя из того, насколько люди готовы за этот бренд платить. Единственная возможность занять верхние позиции — успешно работать весь год. За деньги место там не купишь.

Результаты рейтинга показали, насколько изменился спрос на бизнес после пандемии 2020 года. Заметен явный курс на снижение цен. В первую десятку ворвался маркетплейс «Wildberries», подвинув прошлогоднего лидера — франшизу магазина «Пятёрочка». За ним последовал «Ozon», выросли аптечные сети и дискаунтеры.

2020 год заставил предпринимателей поволноваться. Мы видели и банкротства, и закрытия даже у крупных брендов, не говоря уже о рядовых предпринимателях. И хотя самое страшное уже позади, с изменениями рынка приходится считаться до сих пор.

Отчётливо эти изменения заметны, если смотреть на срез популярности видов бизнеса и сравнивать с тем, что было год назад. Некоммерческий рейтинг, формируемый ежегодно редакцией каталога франшиз Businessmens.ru позволяет увидеть разницу.

После 2019 года в лидерах были «Пятёрочка», «Додо Пицца», бургерная тройка — «McDonald’s», «KFC» и «Burger King», обувной ритейлер «Karri», «Black Star Burger», «Фасоль» и ряд других известных компаний. Но свежий рейтинг показывает, что расстановка сил резко поменялась после пандемии.

Так в первую десятку вошли франшизы от маркетплейсов — «Wildberries» и «Ozon», открывшие 28 и 11 тысяч брендированных пунктов выдачи. Следом за ними расположились дискаунтеры от «Доброцен» и «FixPrice».

Девятое место оказалось у сети эко-маркетов «Avocado», открывшая за год больше тысячи точек. Уверенно вошла в десятку франшиза пункта выдачи товаров от службы доставки «СДЭК». В топ-20 оказались сеть аптек «Ригла», пополнившаяся 336 новыми точками и диагностические центры «Invitro».

Такая «перетасовка» указывает на несколько трендов, получивших новый импульс именно в 2020 году.

Низкая цена

Покупатели хотят видеть недорогой товар, а предприниматели — открыть недорогой, но прибыльное дело.

Как отмечает основатель каталога франшиз Businessmens.ru Юрий Богомолов, успех франшиз маркетплейсов «Wildberries» и «Ozon» объясняется тремя факторами — количество пользователей интернета выросло, доставка стала обыденностью, а для открытия брендированной точки не требуются огромные вложения.

Повысился и спрос на магазины сегмента низких цен — «FixPrice» и «Доброцен», выросли вендинговые кофейные аппараты, интернет-сервисы, пункты выдачи заказов крупных транспортных компаний.

Медицина

Медицинский бизнес в кризис, усиленный пандемией, стал пользоваться повышенным спросом, что отразилось на популярности франчайзинговых аптечных сетей, диагностических центров и медлабораторий.

Как отмечает главный редактор каталога Евгений Звягин, аптеки и медицинские центры к кризису оказались наиболее невосприимчивыми. В пик кризиса количество заявок на франшизы аптек увеличилось почти на 100%. В дальнейшем спрос успокоился, но даже в 2021 году остаётся на более высоком уровне, чем год назад.

Так, на одиннадцатое место заняла компания «Ригла», открывшая более 330 точек, прибавили позиции «Советская аптека», выросла франшиза лабораторной диагностики «Invitro».

Отказ от офлайна

После самоизоляции ощутимо заметен стал массовый переход в онлайн. Аудитория интернет-сервисов выросла, а бизнес, работающий только в офлайн-режиме, потерял былую популярность. Занимавший в прошлом году второе место обувной магазин «Karri» выбыл из десятки, сдали позиции «Burger King», «Cinnabon», «Шоколадница», и активно развивающий собственный сервис доставки продуктовый магазин «Перекрёсток».

Автор: Анна
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