Рейтинг агентств контекстной рекламы России от Ringostat
Сервис коллтрекинга и сквозной аналитики Ringostat составляет рейтинг агентств контекстной рекламы России. В нем примут участие более 250 компаний. Как сообщают организаторы, цель проекта — разработать удобный инструмент для выбора подрядчика по контекстной рекламе.
С 9 по 25 октября пользователи могут внести свой вклад и проголосовать за лучшее, на их взгляд, агентство на официальном сайте рейтинга.
Методология рейтинга
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Анкетирование. Участники заполняют анкету о своих методах работы и ее результатах. Анкеты проходят валидацию.
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Голосование пользователей. Клиенты digital-агентств и пользователи голосуют за лучшее, по их мнению, агентство на сайте рейтинга.
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Голосование жюри. В состав жюри вошли более 40 экспертов: директора по маркетингу, руководители отделов digital-маркетинга, основатели IT-компаний и представители популярных СМИ.
Состав жюри:
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Юлия Зарипова — Директор по развитию и маркетингу, Телеканал Дождь.
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Иванова Анна — Директор по цифровой стратегии и коммуникациям, Rambler&Co;
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Осокин Андрей — Директор по маркетингу, Goods.ru;
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Дмитрий Дмитриев — Директор по стратегическому маркетингу, Glims;
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Екатерина Мандрова — Head of Performance Marketing, Додо Пицца;
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Дмитрий Форман (Кубышкин) — Руководитель отдела интернет-маркетинга, Главстрой;
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Игорь Бахарев — Главный редактор, E-pepper.ru;
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Авдеев Иван — Директор по маркетингу, ОНЛАЙНТРЕЙД.РУ;
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Сехян Артур — Head of Online Marketing, Skyeng;
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Дарья Роменкова — Chief Marketing Officer, Marilyn System Russia;
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Кононов Сергей — Head of Marketing, MirCli.ru;
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Морозов Михаил — Директор по маркетингу и клиентскому сервису, Утконос;
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Олинов Владислав — Chief Marketing Officer, Defender Global;
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Егоров Денис — Head of Marketing, Holodilnik.ru;
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Анатолий Шпаков — Директор по маркетингу, Seven suns;
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Фадеев Сергей — Head of E-commerce, URSUS;
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Станислав Ильин — Head of E-commerce, АДАМАС;
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Илья Черепанов — Руководитель департамента привлечения и удержания мастеров, ПИК;
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Фирсова Елена — Генеральный директор, Оригами;
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Ситнов Сергей — Head of Marketing, группа компаний Автомир;
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Шамшура Елена — Руководитель отдела маркетинга, CityLight;
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Кашехлебов Артем — Strategy Director, SenseSay;
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Ксения Хизова — Head of Global Marketing, Викиум;
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Тумайкин Дмитрий — Chief Marketing Officer, GdeMaterial;
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Елена Рыбкина — Директор по маркетингу, НДВ Супермаркет Недвижимости;
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Мрыкин Павел — Евангелист, К50;
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Роман Чернявский — Head of Digital, Domino's Pizza;
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Иванова Елизавета — Head of Digital marketing, PERI.
Полный список жюри можно посмотреть на сайте.
Информационные партнеры рейтинга: E-pepper, Marketing People, Spark.ru, Search Engines, Shopolog, PPC world, OWOX, eSputnic.com, Unisender, SendPulse, Origami, Netpeak Software, Serpstat, Интернет-аналитика, Викиум, Тренировка мозга, К-50.
В рейтинге не участвуют агентства Netpeak и Inweb, так как Ringostat входит с ними в одну группу компаний — Netpeak Group. Таким образом исключается конфликт интересов и сомнения в непредвзятом отношении к тем или иным участникам рейтинга.
Ранее в этом году Ringostat создавал аналогичные рейтинги для Украины и Казахстана.