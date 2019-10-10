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Рейтинг агентств контекстной рекламы России от Ringostat

Сервис коллтрекинга и сквозной аналитики Ringostat составляет рейтинг агентств контекстной рекламы России. В нем примут участие более 250 компаний. Как сообщают организаторы, цель проекта — разработать удобный инструмент для выбора подрядчика по контекстной рекламе.

С 9 по 25 октября пользователи могут внести свой вклад и проголосовать за лучшее, на их взгляд, агентство на официальном сайте рейтинга.

Методология рейтинга

  1. Анкетирование. Участники заполняют анкету о своих методах работы и ее результатах. Анкеты проходят валидацию.

  2. Голосование пользователей. Клиенты digital-агентств и пользователи голосуют за лучшее, по их мнению, агентство на сайте рейтинга.

  3. Голосование жюри. В состав жюри вошли более 40 экспертов: директора по маркетингу, руководители отделов digital-маркетинга, основатели IT-компаний и представители популярных СМИ.

Состав жюри:

  • Юлия Зарипова — Директор по развитию и маркетингу, Телеканал Дождь.

  • Иванова Анна — Директор по цифровой стратегии и коммуникациям, Rambler&Co;

  • Осокин Андрей — Директор по маркетингу, Goods.ru;

  • Дмитрий Дмитриев — Директор по стратегическому маркетингу, Glims;

  • Екатерина Мандрова — Head of Performance Marketing, Додо Пицца;

  • Дмитрий Форман (Кубышкин) — Руководитель отдела интернет-маркетинга, Главстрой;

  • Игорь Бахарев — Главный редактор, E-pepper.ru;

  • Авдеев Иван — Директор по маркетингу, ОНЛАЙНТРЕЙД.РУ;

  • Сехян Артур — Head of Online Marketing, Skyeng;

  • Дарья Роменкова — Chief Marketing Officer, Marilyn System Russia;

  • Кононов Сергей — Head of Marketing, MirCli.ru;

  • Морозов Михаил — Директор по маркетингу и клиентскому сервису, Утконос;

  • Олинов Владислав — Chief Marketing Officer, Defender Global;

  • Егоров Денис — Head of Marketing, Holodilnik.ru;

  • Анатолий Шпаков — Директор по маркетингу, Seven suns;

  • Фадеев Сергей — Head of E-commerce, URSUS;

  • Станислав Ильин — Head of E-commerce, АДАМАС;

  • Илья Черепанов — Руководитель департамента привлечения и удержания мастеров, ПИК;

  • Фирсова Елена — Генеральный директор, Оригами;

  • Ситнов Сергей — Head of Marketing, группа компаний Автомир;

  • Шамшура Елена — Руководитель отдела маркетинга, CityLight;

  • Кашехлебов Артем — Strategy Director, SenseSay;

  • Ксения Хизова — Head of Global Marketing, Викиум;

  • Тумайкин Дмитрий — Chief Marketing Officer, GdeMaterial;

  • Елена Рыбкина — Директор по маркетингу, НДВ Супермаркет Недвижимости;

  • Мрыкин Павел — Евангелист, К50;

  • Роман Чернявский — Head of Digital, Domino's Pizza;

  • Иванова Елизавета — Head of Digital marketing, PERI.

Полный список жюри можно посмотреть на сайте.

Информационные партнеры рейтинга: E-pepper, Marketing People, Spark.ru, Search Engines, Shopolog, PPC world, OWOX, eSputnic.com, Unisender, SendPulse, Origami, Netpeak Software, Serpstat, Интернет-аналитика, Викиум, Тренировка мозга, К-50.

В рейтинге не участвуют агентства Netpeak и Inweb, так как Ringostat входит с ними в одну группу компаний — Netpeak Group. Таким образом исключается конфликт интересов и сомнения в непредвзятом отношении к тем или иным участникам рейтинга.

Ранее в этом году Ringostat создавал аналогичные рейтинги для Украины и Казахстана.

Автор: Анна
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