Рейтинг агентств контекстной рекламы: в ТОПе Ingate, i-Media и MediaGuru

Сервис коллтрекинга и сквозной аналитики Ringostat опубликовал рейтинг агентств контекстной рекламы. Всего в нем представлены более 250 компаний, первые места заняли агентства Ingate, i-Media и MediaGuru.

Как формировался рейтинг

Агентства заполняли анкету, где приводили доказательства своей экспертности, также часть компаний включили исходя из репутации и отзывов. Потом голосовали пользователи, и под конец проголосовали члены жюри, среди которых были представители Rambler&Co, Domino’s Pizza, SEOnews.ru, К50, «Нетология», «Викиум», и прочих. Организаторы подсчитали итоговый балл на основании этих трех составляющих.

Агентства Netpeak и Inweb не вошли в рейтинг, так как Ringostat входит с ними в одну группу компаний — Netpeak Group.

1. Ingate — 41,88 балла

Лидеры рейтинга — digital-агентство Ingate. Работает с 2000 года, за это время из небольшого агентства выросла в компанию с тремя представительствами и 700 сотрудниками.

Среди digital-специалистов агентство известно своим экспертным блогом, который собирает свыше 100 тыс. просмотров в месяц и получил премию Digital Communications Awards 2019 как блог года. Также агентство создает собственные книги по маркетингу. Сейчас на сайте агентства представлены 56 онлайн-книг, от основ интернет-маркетинга, до описания работы отдельных инструментов. Кроме того, агентство развивает собственные технологии для оптимизации работы.

Агентство работает с крупным и средним бизнесом, среди заказчиков как локальные фирмы, так и международные бренды. Например, в 2015-2018 годах Ingate сотрудничали с Dominos Pizza. В 2015 сайт компании не входил в ТОП-100 в выдачах по запросу «Доставка пиццы», но после масштабных работ агентства вышел в ТОП-3. Также за время сотрудничества конверсия в продажи выросла на 43%, а доход от интернет-продаж — на 78%.

В августе 2018 года Ingate продвигали акцию компании Xiaomi по продаже мобильных телефонов. Акция должна была длиться неделю, за которую собирались продать 10 000 телефонов. Но уже к полудню первого дня раскупили 3000 и показы пришлось сократить — телефоны быстро заканчивались в розничных магазинах.

В 2018 году Ingate также занимался SMM-продвижением башни Бурдж-Халифа в русскоязычном сегменте Instagram.

2. i-Media — 36,51 балла

Второе место в рейтинге Ringostat заняло агентство i-Media. Компания является сертифицированным партнером Google и Яндекс. Ее сотрудники получили более 480 персональных сертификатов Google, что подтверждает их компетентность в работе с инструментами этой системы.

I-Media является членом Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). А в 2015 году i-Media стало сертифицированным партнером Яндекс по обучению.

Агентство сотрудничает со средним и крупным бизнесом, в числе заказчиков — Samsung, Panasonic, UNICEF, «Тинькофф Страхование», «Ростелеком», «Спортмастер» и другие известные бренды.

Организаторы поделились самым показательным кейсом, который агентство предоставило в анкете. В 2017-2018 годах агентство продвигало сервис для путешественников UFS.Travel. За год сотрудничества i-Media увеличило скачивание приложения покупки жд билетов в 1,8 раз, а доходы компании — в 2,2 раза.

3. MediaGuru — 31,97 балла

На третьем месте — компания MediaGuru. У агентства 12 лет опыта в продвижении компаний, более 140 сертифицированных сотрудников и заявленный годовой оборот 1,8 млрд рублей.

MediaGuru — действующий член РАЭК и Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Также компания является провайдером маркетинговых услуг Технопарка Сколково.

Самый показательный кейс, который компания предоставила организаторам рейтинга — масштабирование продаж интернет-аутлета дизайнерской брендовой одежды. Агентство удвоило продажи, не увеличив при этом долю рекламных расходов.

4. Kokoc — 28,39 балла

Агентство Кокос, которое заняло в рейтинге Ringostat четвертое место, специализируется на продвижении сайтов в поисковых системах, веб-аналитике, контекстной рекламе и мобильных решениях. Компания основана в 2004 году, а в 2014 заявила о создании холдинга Kokoc Group, который объединяет 11 агентств с разными специализациями.

«Мы стали первыми в performance-маркетинге в России, кто предложил работу с оплатой за конкретный результат. С одной стороны, это пик технологий и наше мощное преимущество перед конкурентами, с другой — значительные риски», — говорят в «Кокосе».

5. MGcom — 28,26 балла

На пятом месте — performance-агентство MGcom. Компания основана в 2006 году и сейчас насчитывает более 400 сотрудников.

Агентство работает с крупными заказчиками, среди клиентов — «Росгосстрах», МТС, «Альфа-банк», «Делимобиль» и прочие. Агентство специализируется на поисковой, контекстной, мобильной и таргетированной рекламе, занимается медийным продвижением кампаний, созданных креативными группами. Год назад именно MGcom запускали таргетинг вирусной рекламы Алиэкспресс с Тимати.

6. RealWeb — 27,93 балла

RealWeb — один из первых digital-агентств рунета, компания основана в 1998 году. Агентство делает вклад в развитие профессиональной среды, с 2016 года при агентстве работает бесплатная школа для начинающих digital-специалистов.

Из вирусных кейсов агентства стоит отметить рекламную кампанию для сети ресторанов «Тануки». Агентство запустило рекламу с Михаилом Галустяном в роли курьера.

Компания сотрудничала и с Управлением по туризму правительства Макао (специальный административный район КНР, наравне с Гонконгом). Целью RealWeb было повышение узнаваемости бренда, так что агентство запустило видеорекламу. По итогу кампании интерес к продукту бренда, путешествиям в Макао, вырос на 676,8%.

7. ArrowMedia — 27,88 балла

ArrowMedia заняло седьмое место в рейтинге. Компания называет себя агентством результативной контекстной рекламы, специализируется также на веб-аналитике.

Агентство является сертифицированным партнером Яндекс и Google, а сотрудники получили более 400 персональных сертификатов Google. Притом компания делится опытом с коллегами. По подсчетам ArrowMedia, преподаватели агентства обучили более 4892 маркетологов в России.

Один из самых показательных кейсов компании — продвижение туристического сервиса Level.Travel в условиях смены курса валют. Как поясняют в агентстве, туристический рынок очень зависит от стабильности валюты, колебания заставляют людей отказаться от поездок. Поэтому ArrowMedia публиковала рекламу с привязкой к росту или падению курса и обеспечила рост продаж, вопреки общему спаду рынка.

8. Блондинка.Ру — 27,66 балла

Основанная в 2007 году как сервис управления контекстной рекламой, «Блондинка.ру» стала восьмой в рейтинге Ringostat.

«Блондинка.ру» специализируется на комплексных решениях, агентство провело более 9000 контекстных проектов, свыше 4700 медийных кампаний, порядка 2800 проектов с таргетированной рекламой в соцсетях и тысячи других работ.

Компания разрабатывает собственные инструменты для автоматизации работы с контекстной рекламой.

В 2018 году, во время Чемпионата Мира по футболу, «Блондинка.ру» работала с Domino’s Pizza. Агентство создало англоязычную версию сайта русского представительства и таргетировало рекламу на иностранных фанатов. Привлечение туристов оказалось вчетверо дешевле привлечения русскоязычной аудитории.

9. Ашманов и партнеры — 24,17 балла

Агентство «Ашманов и партнеры» — один из корифеев digital-маркетинга в рунете. Основанное в 2001 году агентство сперва занималось консалтинговыми услугами и созданием ПО, но вскоре переключилось на продвижение сайтов, а уже с 2004 года занялось контекстной рекламой.

Агентство специализируется на медицине, туризме, недвижимости и ecommerce — это основные, но не единственные направления работы. Всего в списке клиентов более 1000 брендов, от стартапов до крупных заказчиков.

Например, интернет-магазин французской косметики Yves Rocher сотрудничает с агентством с 2015 года. Сперва «Ашманов и партнеры» работали над узнаваемостью бренда и привлечением новых клиентов, используя медийную рекламу и ретаргетинг, что повысило охват аудитории на 82%. А затем в 2017 году агентство увеличило число транзакций с сохранением стоимости привлечения клиента.

10. Artics Internet Solutions — 22,93 балла

Замыкает топ digital-агентство Artics Internet Solutions, компания с сотней сотрудников в офисах Москвы и Питера. Агентство — действующий член АКАР и РАЭК, как и другие лидеры рейтинга.

Компания специализируется на performance-маркетинге в сегментах: финансы, путешествия и e-commerce. Примечательно, что агентство несколько лет подряд выигрывало тендер на ведение digital «Аэрофлота». Artics Internet Solutions сотрудничало также с Sony, Tez Tour, МТС, "Тинькофф Банк","Додо пицца" и другими крупными заказчиками.

В 2015 году агентство запустило подразделение Artics Mobile Solutions, которое сосредоточилось на продвижении мобильных приложений.