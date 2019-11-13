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Рейтинг китайшопов: как в России покупают товары в китайских интернет-магазинах

За 9 месяцев 2019 года российские партнеры Admitad привлекли для китайских интернет-магазинов более 32 миллионов заказов и продажи на сумму более 20 миллиардов рублей

По оценке аналитиков Admitad, через партнерскую сеть компании совершается около 20% от всех покупок в китайских интернет-магазинах. Таким образом, по оценке Admitad весь оборот российского рынка покупок в китайских интернет-магазинах за 9 месяцев 2019 превысил 100 млрд.рублей, количество совершенных заказов — 160 миллионов.

В российском подразделении Admitad также изучили, жители каких регионов России совершают большее число покупок в китайских интернет-магазинах. Веб-мастера партнерской сети (владельцы интернет-площадок, продвигающие интернет-магазины и их товары) привлекают для «китайшопов» заказы по всей стране.

Лидеры рейтинга — Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Среди других регионов России в топ-15 по количеству покупок вошли Краснодар, Екатеринбург, Самара и другие:

  1. Москва — 5,4 млн заказов
  2. Санкт-Петербург — 2,5 млн
  3. Краснодарский край — 1,187 млн
  4. Московская область — 1,084 млн
  5. Свердловская область — 1,078 млн
  6. Самарская область — 693 тысячи
  7. Ростовская область — 685 тысяч
  8. Республика Татарстан — 677 тысяч
  9. Новосибирская область — 676 тысяч
  10. Нижегородская область — 588 тысяч
  11. Республика Башкортостан — 451 тысяча
  12. Челябинская область — 397 тысяч
  13. Воронежская область — 390 тысяч
  14. Красноярский край — 365 тысяч
  15. Пермский край — 360 тысяч

Какие площадки привлекают пользователей в китайские интернет-магазины

По собственным данным Admitad, количество заказов в китайских интернет-магазинах увеличилось на 49,7% — до 32,4 млн. Объём покупок российских потребителей в китайских интернет-магазинах за 9 месяцев 2019 года превысил 20,1 млрд.рублей (+31,5% год к году).

В 2019 году ощутимо вырос вклад владельцев площадок с новыми видами трафика (веб-мастеров) — блогеров, владельцев групп и сообществ в соцсетях, каналов в мессенджерах — на привлечение покупателей в китайские интернет-магазины. В частности, продажи через размещенные у блогеров и на форумах рекламные материалы выросли в 2,3 раза и превысили полмиллиарда рублей (587 млн, +130% год к году). Социальные сети привлекли для «китайшопов» продажи на 161 млн рублей (+33%), а YouTube-блогеры — на 341 млн рублей (+104%). Наконец, в 2019 году значимым каналом привлечения новых клиентов стали мессенджеры: продажи из мессенджеров превысили 66 млн рублей.

Средний чек с одного заказа через партнерскую сеть Admitad составляет около 621 рубля. При этом в мессенджерах и соцсетях он несколько ниже (около 477 рублей) из-за того, что многие пользователи совершают спонтанные быстрые покупки или же выбирают товары со скидкой. В то же время, средний чек при покупке через рекламное размещение у блогеров или на YouTube-канале выше — 675 рублей.

В Admitad отмечают, что с ростом доли mobile-first аудитории (пользователи, у которых смартфон — главное или даже единственное устройство) влияние новых медиа каналов в e-commerce также растёт — покупателю быстрее перейти по ссылке на товар из Telegram-канала в приложение магазина, чем открывать сайт на десктопе.

Какие товары покупают в китайских интернет-магазинах

Самая популярная категория товаров — это электроника, гаджеты и аксессуары. Российские потребители часто выбирают «китайшопы» при приобретении нового смартфона на Android, квадрокоптера, а также небольших аксессуаров — чехлов, защитных стекол или проводов.

Вторая по популярности категория товаров — это одежда и обувь, включая детскую и спортивную. Многие российские потребители выбирают китайские интернет-магазины из-за широкого товарного ассортимента и ценового предложения.

В 2018 году на третьем месте среди товарных сегментов была категории парфюмерия и косметика (особенно популярны в Краснодарском крае и на Юге России), но в 2019 году её опередил сегмент товаров для дома и сада.

Автор: Анна
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