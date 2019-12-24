+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Рейтинг лучших новых брендов России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших новых брендов России. В лонг-лист были включены бренды, вышедшие на рынок в 2018 году.

Журнал оценивал бренд, ориентируясь на количество точек, где он представлен. Выручка брендов оценивалась за девять месяцев 2019 года. Поскольку бренды находятся в разных категориях, Forbes сравнил их показатели с данными лидеров в необходимой категории.

Топ-10 новых брендов:

  1. Чай «Родной» от АПК «Восход». Выручка — 60 млн руб.;
  2. Молочная продукция «Семейное дело» от агропромышленного комплекса «Братья Чебурашкины». Выручка — 50 млн руб.;
  3. Средств ухода для собак Mitch & me от «Инкосметикс». Выручка —7,9 млн руб.;
  4. Женская косметика Beauty Bomb от «Градиента». Выручка — 270 млн руб.;
  5. Безопасная бытовая химия Wonder Lab от «БиоМикроГелей». Выручка — 70 млн руб.;
  6. Молочные продукты «ЭкоНива» от «ЭкоНивы». Выручка — 358 млн руб.;
  7. Натуральные фруктовые и фруктово-ореховые батончики RoliPoli от RoliPoli. Выручка — 5,9 млн руб.;
  8. Молочный бренд «Верховье» от Х5 Retail Group и НЗДП. Выручка — 705 млн руб.;
  9. Макароны Pastamania от «Лимака». Выручка — 657 млн руб.;
  10. Молочная продукция Брянского молочного комбината. Выручка — 526 млн руб.
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

24 декабря / Комментарии
Предзаказ, ночная доставка, продление работы магазинов: как «Магнит» готовится к Новому году

Предзаказ, ночная доставка, продление работы магазинов: как «Магнит» готовится к Новому году

Ежедневно магазины «Магнит» посещают почти 13 миллионов человек. По данным аналитиков сети, в декабре рост трафика в среднем составляет 10% по сравнению с ноябрем, а в последние дни месяца вырастает почти на треть по сравнению с концом ноября. «Магнит» запустил ряд мероприятий для того, чтобы в преддверии Нового года покупатели с комфортом и пользой посещали магазины.

далее →

24 декабря / Комментарии
IT X5 получил патент на систему, ускоряющую кассовые операции

IT X5 получил патент на систему, ускоряющую кассовые операции

X5 Retail Group получила патент на изобретение автоматической системы анализа задержек на кассовых аппаратах. Решение разработано командой IT X5 и позволяет ускорить операции, сократить очереди и экономить сотни миллионов рублей на оптимизации IT-процессов в магазинах сетей Х5.

далее →

24 декабря / Комментарии
Litnet начал сдавать электронные книги напрокат

Litnet начал сдавать электронные книги напрокат

Litnet запускает новую модель дистрибуции: сервис начал сдавать электронные книги напрокат. Модель будет распространяться на книги в сегменте самиздата, в ее рамках доступ к книге на пять суток будет продаваться за полцены.

далее →

23 декабря / Комментарии
Ильич покидает пост креативного директора «Связного»

Ильич покидает пост креативного директора «Связного»

Илья «Ильич» Прусикин покидает пост креативного директора компании «Связной» после трех месяцев испытательного срока. Лидер группы Little Big был назначен креативным директором ритейлера «Связной» в августе 2019 года.

далее →

23 декабря / Комментарии
«Магнит» открыл в Казани первый инновационный магазин «у дома»

«Магнит» открыл в Казани первый инновационный магазин «у дома»

«Магнит» открыл первый инновационный магазин формата «у дома». Он оснащен решениями, которые ранее ритейлерами применялись в основном в больших форматах, в частности, видеоаналитикой и кассами самообслуживания.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!