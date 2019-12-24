Рейтинг лучших новых брендов России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших новых брендов России. В лонг-лист были включены бренды, вышедшие на рынок в 2018 году.
Журнал оценивал бренд, ориентируясь на количество точек, где он представлен. Выручка брендов оценивалась за девять месяцев 2019 года. Поскольку бренды находятся в разных категориях, Forbes сравнил их показатели с данными лидеров в необходимой категории.
Топ-10 новых брендов:
- Чай «Родной» от АПК «Восход». Выручка — 60 млн руб.;
- Молочная продукция «Семейное дело» от агропромышленного комплекса «Братья Чебурашкины». Выручка — 50 млн руб.;
- Средств ухода для собак Mitch & me от «Инкосметикс». Выручка —7,9 млн руб.;
- Женская косметика Beauty Bomb от «Градиента». Выручка — 270 млн руб.;
- Безопасная бытовая химия Wonder Lab от «БиоМикроГелей». Выручка — 70 млн руб.;
- Молочные продукты «ЭкоНива» от «ЭкоНивы». Выручка — 358 млн руб.;
- Натуральные фруктовые и фруктово-ореховые батончики RoliPoli от RoliPoli. Выручка — 5,9 млн руб.;
- Молочный бренд «Верховье» от Х5 Retail Group и НЗДП. Выручка — 705 млн руб.;
- Макароны Pastamania от «Лимака». Выручка — 657 млн руб.;
- Молочная продукция Брянского молочного комбината. Выручка — 526 млн руб.