Рейтинг лучших новых брендов России

Ежедневно магазины «Магнит» посещают почти 13 миллионов человек. По данным аналитиков сети, в декабре рост трафика в среднем составляет 10% по сравнению с ноябрем, а в последние дни месяца вырастает почти на треть по сравнению с концом ноября. «Магнит» запустил ряд мероприятий для того, чтобы в преддверии Нового года покупатели с комфортом и пользой посещали магазины.