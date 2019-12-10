Рейтинг московских торговых центров по популярности в течение Черной пятницы
Uber проанализировал поездки москвичей до торговых центров в Черную пятницу и последующий уикенд, чтобы выяснить, какие моллы стали предпочтительнее для шопинга среди жителей города. Сервис составил соответствующий рейтинг торговых центров, в котором лидирующую позицию занял ТРЦ «Атриум» на Земляном Валу — именно туда москвичи чаще отправлялись за покупками.
Черная пятница — своего рода «праздник скидок» родом из США, ставший популярным и в России. Сегодня он представляет собой ежегодную традицию. В ожидании дня Икс люди не только накапливают определенные суммы денег, чтобы потратить их на распродажах, но вовсе оформляют отгулы, чтобы «начать операцию» с самого утра: успеть отхватить свой размер джинсов по скидке 50% или, к примеру, приобрести онлайн-курсы для самообразования по привлекательной цене.
Вторым по популярности среди пользователей Uber оказался ТРЦ «Авиапарк» на Ходынском бульваре, а топ-3 замкнул «Афимолл» на Пресненской набережной. В пятерку лидеров также попали ТРЦ «Океания», расположенный на Кутузовском проспекте, и ТЦ «Европейский» по соседству с Киевским вокзалом — они заняли четвертое и пятое места рейтинга соответственно.
Рейтинг был составлен на основании долей поездок в торговые центры Москвы с 29 ноября по 1 декабря (в течение действия распродаж) по отношению к общему количеству заказов.
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Рейтинг торговых центров по популярности в течение Черной пятницы (29 ноября — 1 декабря 2019)
|
Позиция в рейтинге
|
Название торгового центра
|
Адрес
|
1
|
Атриум
|
улица Земляной Вал, 33
|
2
|
Авиапарк
|
Ходынский бульвар, 4
|
3
|
Афимолл
|
Пресненская набережная, 2
|
4
|
Океания
|
Кутузовский проспект, 57
|
5
|
Европейский
|
площадь Киевского Вокзала, 2