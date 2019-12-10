Рейтинг московских торговых центров по популярности в течение Черной пятницы

Uber проанализировал поездки москвичей до торговых центров в Черную пятницу и последующий уикенд, чтобы выяснить, какие моллы стали предпочтительнее для шопинга среди жителей города. Сервис составил соответствующий рейтинг торговых центров, в котором лидирующую позицию занял ТРЦ «Атриум» на Земляном Валу — именно туда москвичи чаще отправлялись за покупками.

Черная пятница — своего рода «праздник скидок» родом из США, ставший популярным и в России. Сегодня он представляет собой ежегодную традицию. В ожидании дня Икс люди не только накапливают определенные суммы денег, чтобы потратить их на распродажах, но вовсе оформляют отгулы, чтобы «начать операцию» с самого утра: успеть отхватить свой размер джинсов по скидке 50% или, к примеру, приобрести онлайн-курсы для самообразования по привлекательной цене.

Вторым по популярности среди пользователей Uber оказался ТРЦ «Авиапарк» на Ходынском бульваре, а топ-3 замкнул «Афимолл» на Пресненской набережной. В пятерку лидеров также попали ТРЦ «Океания», расположенный на Кутузовском проспекте, и ТЦ «Европейский» по соседству с Киевским вокзалом — они заняли четвертое и пятое места рейтинга соответственно.

Рейтинг был составлен на основании долей поездок в торговые центры Москвы с 29 ноября по 1 декабря (в течение действия распродаж) по отношению к общему количеству заказов.