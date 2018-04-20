В марте-апреле 2018 года Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) провела исследование «Рейтинг операторов фискальных данных-2018». Результаты исследования озвучены на Российском Интернет Форуме (РИФ 2018), главном весеннем мероприятии Рунета.

Исследование призвано дать подробное описание операторов фискальных данных (ОФД), сравнить их возможности и дополнительный функционал. Результаты исследования помогут предпринимателям, обязанным применять онлайн-кассы в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», выбрать ОФД, наиболее подходящий их запросам и виду деятельности.

Основной задачей исследования стало составление рейтинга операторов фискальных данных, получивших разрешение на обработку фискальных данных от Федеральной налоговой службы и включенных в официальный реестр ОФД, размещенный на сайте ведомства. Основу рейтинга составили экспертный опрос на платформе RUNET-ID, а также подробный анализ официальных сайтов, сообществ в социальных сетях и личных кабинетов всех включенных в рейтинг ОФД. Так как базовый сервис у всех операторов один и тот же, при проведении исследования особое внимание уделялось спектру дополнительных услуг. Также анализировались простота регистрации и оплаты услуг, возможности личного кабинета оператора, уникальность предоставляемых сервисов, клиентская поддержка. При выборе оператора стоит обращать внимание на то, какие дополнительные сервисы и услуги он предоставляет, а также на возможности тестирования услуг компании до момента заключения договора на обслуживание. Немаловажным становится и возможность быстрого перехода с одного ОФД на другой.

В исследовании участвовали все ОФД* из реестра ФНС, наибольшее количество баллов набрал оператор фискальных данных OFD.RU (ООО «Петер-Сервис Спецтехнологии»).

Итоговый рейтинг ОФД

Место в рейтинге Компания 1 OFD.RU 2 Первый ОФД 3 Платформа ОФД 4 ОФД «Такском» 5 Астрал.ОФД 6-7 СБИС 6-7 Инитпро 8 КОРУС ОФД 9 ОФД-Я 10 Контур ОФД 11 Электронный Экспресс 12 е-ОФД

*Компании Яндекс.ОФД, ОФД АО «Тандер», Энвижн Групп не предоставили возможности тестирования личных кабинетов. ОФД «Билайн», «Мультикарта», «Дримкас» внесены в список ОФД, но еще не начали свою деятельность.

«В текущем году по новому порядку будет работать до 1 миллиона касс. Переход коснется всей сферы электронной коммерции. Одним из главных выводов исследования стало то, что пользователи, несмотря обилие информации о переходе, недостаточно информированы о нововведениях, а также дополнительных возможностях, которые предоставляют операторы фискальных данных. Надеемся, что результаты исследования станут дополнительным объективным фактором, на который можно опираться при выборе ОФД. Кроме того, скоро мы дополним самой актуальной информацией наш специализированный сайт - http://fz54.raec.ru/», - отметила Мария Сайкина, аналитик РАЭК.

Федеральный закон №54 «О применении ККТ» предусматривает постепенный переход российского бизнеса на онлайн-кассы и передачу их чеков через оператора фискальных данных в ФНС. Уже сейчас на новый порядок перешло более 500 тыс организаций с 1,7 млн касс, пробито 28 млрд чеков. В 2018 году на новый порядок использования касс обязаны перейти ИП и организации на ЕНВД и ПСН с сотрудниками, занятые в сфере общепита и розничной торговли, вендинг и интернет-магазины. Передачу фискальных данных онлайн-касс в ФНС осуществляет новый субъект бизнеса, оператор фискальных данных. В апреле 2018 года в официальном Реестре ОФД, получивших разрешение на деятельность от ФНС, состоят 18 компаний. Требования к ОФД, а также к параметрам оказываемых ими услуг передачи фискальных данных закреплены Федеральным законом №54-ФЗ.

Итоговые результаты исследования с подробным обзором всех действующих ОФД будут опубликованы в виде брошюры на сайте a.raec.ru.