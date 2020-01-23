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Рейтинг поисковых запросов на Авито в 2019 году возглавили квартиры, велосипеды, дома и диваны

Квартира в очередной раз стала самым популярным поисковым запросом. Также в прошлом году россияне активно искали дома, выяснили аналитики Авито, проанализировав потребительские предпочтения пользователей сайта по итогам 2019 года. Помимо приобретения жилья, жители страны задумались и о домашнем уюте — диваны поднялись в рейтинге на 6 позиций. Телевизоры, наоборот, стали менее востребованы и опустились на 2 позиции. Кроме того, россияне значительно реже, чем в прошлом году, интересовались покупкой авто, и чаще — приобретением iPhone и других устройств Apple. Многократное увеличение интереса отмечено к гаджетам Xiaomi и Samsung, а также автомобилям Hyundai и Renault.

Топ запросов 2019 vs. 2018

По итогам 2019 года топ-15 самых популярных запросов пользователей возглавляют квартиры. Дома, которые оказались на третьем месте, в прошлом году были лишь на шестом.

Велосипеды занимают второе место в рейтинге запросов, как и в прошлом году. Пользователи также больше интересовались обстановкой жилища, чем в 2018-м: на четвертом месте оказался запрос диван, который поднялся в рейтинге на 6 позиций, а 12 место заняли кровати, которые в прошлом году находились на 14-м.

Популярность техники для дома, наоборот, несколько уменьшилась: холодильники и телевизоры опустились в рейтинге на 2 пункта каждый, заняв 6 и 10 места соответственно.

Позиция работы осталась неизменной — 7 место. При этом из рейтинга выбыло связанное с поиском работы слово водитель, которое в прошлом году находилось на 12 месте по числу запросов.

За год интерес россиян к автомобилям значительно снизился. Популярность автомобилей производства АвтоВАЗ, которые замыкали тройку в 2018 году, значительно упала, и по итогам 2019 они оказались лишь на 8 месте. Другие «автомобильные» поисковые запросы, такие как Нива или УАЗ, из рейтинга самых популярных выбыли. Газель опустилась с пятого места на девятое.

Самый большой рост в топ-15 показал запрос iPhone, который вырос сразу на 16 позиций и оказался на 13 месте рейтинга.

Самые популярные поисковые запросы на Авито, вся Россия (2019 г. к 2018, абсолютное число запросов)

Топ-запросов 2018

Топ-запросов 2019

Изменение позиции

в рейтинге с 2018 года

1

квартира

квартира

0

2

велосипед

велосипед

0

3

ВАЗ

дом

+3

4

холодильник

диван

+6

5

газель

телефон

+4

6

дом

холодильник

-2

7

работа

работа

0

8

телевизор

ВАЗ

-5

9

телефон

газель

-4

10

диван

телевизор

-2

11

нива

гараж

+6

12

водитель

кровать

+2

13

стол

iphone

+16

14

кровать

коляска

+2

15

УАЗ

стол

-2

Что россияне чаще всего искали в 2019 году

По итогам 2019 года наибольший интерес россияне проявляли к электронике и автомобилям. Первое место по росту популярности по отношению к 2018 году занял смартфон Xiaomi Redmi Note 7. На втором также находится смартфон, но бренда Samsung — Galaxy s10. Третье и четвертое место занимают автомобили Hyundai Accent и Renault Duster. Единственный поисковый запрос, который не относится к электронике или категории авто — коллекционные фигурки «скрепыши», ими россияне интересовались даже больше, чем покупкой «умных» часов или фитнес-браслетов.

Рейтинг поисковых запросов по росту популярности, 2019 год к 2018, вся Россия

Запрос

1

Xiaomi redmi note 7

2

Samsung Galaxy s10

3

Hyundai Accent

4

Renault Duster

5

iphone 11

6

скрепыши

7

часы Apple watch 4

8

Xiaomi mi band 4

9

часы Apple watch 3

Сезонные тренды запросов в 2019 году

В III квартале 2019 года россияне помимо квартир, которые возглавляют рейтинг, активно искали летний вид транспорта велосипеды (второе место). Замыкает тройку лидеров холодильник, необходимый в теплое время года для хранения свежих фруктов и овощей.

С наступлением похолоданий топ запросов изменился. Активный отдых сменился на пассивный: велосипеды в IV квартале 2019-го потеряли актуальность и выбыли из топ-10, зато телевизоры поднялись в рейтинге на 2 пункта.

Жители страны стали еще чаще интересоваться покупкой недвижимости: дом поднялся с пятого места на второе, а также в топ-10 появился запрос гараж. Кроме того, зимой россияне активизировались с поиском работы (+2 пункта в рейтинге).

Самые популярные поисковые запросы на Авито осенью и зимой 2019 г., вся Россия (абсолютное число запросов)

III квартал 2019 г.

IV квартал 2019 г.

1

Квартира

Квартира

2

Велосипед

Дом

3

Холодильник

Диван

4

Телефон

Телефон

5

Дом

Работа

6

Диван

Холодильник

7

Работа

Телевизор

8

ВАЗ

Газель

9

Телевизор

Гараж

10

Кровать

ВАЗ
Автор: Анна
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