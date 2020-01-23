Рейтинг поисковых запросов на Авито в 2019 году возглавили квартиры, велосипеды, дома и диваны

Квартира в очередной раз стала самым популярным поисковым запросом. Также в прошлом году россияне активно искали дома, выяснили аналитики Авито, проанализировав потребительские предпочтения пользователей сайта по итогам 2019 года. Помимо приобретения жилья, жители страны задумались и о домашнем уюте — диваны поднялись в рейтинге на 6 позиций. Телевизоры, наоборот, стали менее востребованы и опустились на 2 позиции. Кроме того, россияне значительно реже, чем в прошлом году, интересовались покупкой авто, и чаще — приобретением iPhone и других устройств Apple. Многократное увеличение интереса отмечено к гаджетам Xiaomi и Samsung, а также автомобилям Hyundai и Renault.

Топ запросов 2019 vs. 2018

По итогам 2019 года топ-15 самых популярных запросов пользователей возглавляют квартиры. Дома, которые оказались на третьем месте, в прошлом году были лишь на шестом.

Велосипеды занимают второе место в рейтинге запросов, как и в прошлом году. Пользователи также больше интересовались обстановкой жилища, чем в 2018-м: на четвертом месте оказался запрос диван, который поднялся в рейтинге на 6 позиций, а 12 место заняли кровати, которые в прошлом году находились на 14-м.

Популярность техники для дома, наоборот, несколько уменьшилась: холодильники и телевизоры опустились в рейтинге на 2 пункта каждый, заняв 6 и 10 места соответственно.

Позиция работы осталась неизменной — 7 место. При этом из рейтинга выбыло связанное с поиском работы слово водитель, которое в прошлом году находилось на 12 месте по числу запросов.

За год интерес россиян к автомобилям значительно снизился. Популярность автомобилей производства АвтоВАЗ, которые замыкали тройку в 2018 году, значительно упала, и по итогам 2019 они оказались лишь на 8 месте. Другие «автомобильные» поисковые запросы, такие как Нива или УАЗ, из рейтинга самых популярных выбыли. Газель опустилась с пятого места на девятое.

Самый большой рост в топ-15 показал запрос iPhone, который вырос сразу на 16 позиций и оказался на 13 месте рейтинга.

Самые популярные поисковые запросы на Авито, вся Россия (2019 г. к 2018, абсолютное число запросов)

№ Топ-запросов 2018 Топ-запросов 2019 Изменение позиции в рейтинге с 2018 года 1 квартира квартира 0 2 велосипед велосипед 0 3 ВАЗ дом +3 4 холодильник диван +6 5 газель телефон +4 6 дом холодильник -2 7 работа работа 0 8 телевизор ВАЗ -5 9 телефон газель -4 10 диван телевизор -2 11 нива гараж +6 12 водитель кровать +2 13 стол iphone +16 14 кровать коляска +2 15 УАЗ стол -2

Что россияне чаще всего искали в 2019 году

По итогам 2019 года наибольший интерес россияне проявляли к электронике и автомобилям. Первое место по росту популярности по отношению к 2018 году занял смартфон Xiaomi Redmi Note 7. На втором также находится смартфон, но бренда Samsung — Galaxy s10. Третье и четвертое место занимают автомобили Hyundai Accent и Renault Duster. Единственный поисковый запрос, который не относится к электронике или категории авто — коллекционные фигурки «скрепыши», ими россияне интересовались даже больше, чем покупкой «умных» часов или фитнес-браслетов.

Рейтинг поисковых запросов по росту популярности, 2019 год к 2018, вся Россия

№ Запрос 1 Xiaomi redmi note 7 2 Samsung Galaxy s10 3 Hyundai Accent 4 Renault Duster 5 iphone 11 6 скрепыши 7 часы Apple watch 4 8 Xiaomi mi band 4 9 часы Apple watch 3

Сезонные тренды запросов в 2019 году

В III квартале 2019 года россияне помимо квартир, которые возглавляют рейтинг, активно искали летний вид транспорта велосипеды (второе место). Замыкает тройку лидеров холодильник, необходимый в теплое время года для хранения свежих фруктов и овощей.

С наступлением похолоданий топ запросов изменился. Активный отдых сменился на пассивный: велосипеды в IV квартале 2019-го потеряли актуальность и выбыли из топ-10, зато телевизоры поднялись в рейтинге на 2 пункта.

Жители страны стали еще чаще интересоваться покупкой недвижимости: дом поднялся с пятого места на второе, а также в топ-10 появился запрос гараж. Кроме того, зимой россияне активизировались с поиском работы (+2 пункта в рейтинге).

Самые популярные поисковые запросы на Авито осенью и зимой 2019 г., вся Россия (абсолютное число запросов)