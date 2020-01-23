Рейтинг поисковых запросов на Авито в 2019 году возглавили квартиры, велосипеды, дома и диваны
Квартира в очередной раз стала самым популярным поисковым запросом. Также в прошлом году россияне активно искали дома, выяснили аналитики Авито, проанализировав потребительские предпочтения пользователей сайта по итогам 2019 года. Помимо приобретения жилья, жители страны задумались и о домашнем уюте — диваны поднялись в рейтинге на 6 позиций. Телевизоры, наоборот, стали менее востребованы и опустились на 2 позиции. Кроме того, россияне значительно реже, чем в прошлом году, интересовались покупкой авто, и чаще — приобретением iPhone и других устройств Apple. Многократное увеличение интереса отмечено к гаджетам Xiaomi и Samsung, а также автомобилям Hyundai и Renault.
Топ запросов 2019 vs. 2018
По итогам 2019 года топ-15 самых популярных запросов пользователей возглавляют квартиры. Дома, которые оказались на третьем месте, в прошлом году были лишь на шестом.
Велосипеды занимают второе место в рейтинге запросов, как и в прошлом году. Пользователи также больше интересовались обстановкой жилища, чем в 2018-м: на четвертом месте оказался запрос диван, который поднялся в рейтинге на 6 позиций, а 12 место заняли кровати, которые в прошлом году находились на 14-м.
Популярность техники для дома, наоборот, несколько уменьшилась: холодильники и телевизоры опустились в рейтинге на 2 пункта каждый, заняв 6 и 10 места соответственно.
Позиция работы осталась неизменной — 7 место. При этом из рейтинга выбыло связанное с поиском работы слово водитель, которое в прошлом году находилось на 12 месте по числу запросов.
За год интерес россиян к автомобилям значительно снизился. Популярность автомобилей производства АвтоВАЗ, которые замыкали тройку в 2018 году, значительно упала, и по итогам 2019 они оказались лишь на 8 месте. Другие «автомобильные» поисковые запросы, такие как Нива или УАЗ, из рейтинга самых популярных выбыли. Газель опустилась с пятого места на девятое.
Самый большой рост в топ-15 показал запрос iPhone, который вырос сразу на 16 позиций и оказался на 13 месте рейтинга.
Самые популярные поисковые запросы на Авито, вся Россия (2019 г. к 2018, абсолютное число запросов)
|
№
|
Топ-запросов 2018
|
Топ-запросов 2019
|
Изменение позиции
в рейтинге с 2018 года
|
1
|
квартира
|
квартира
|
0
|
2
|
велосипед
|
велосипед
|
0
|
3
|
ВАЗ
|
дом
|
+3
|
4
|
холодильник
|
диван
|
+6
|
5
|
газель
|
телефон
|
+4
|
6
|
дом
|
холодильник
|
-2
|
7
|
работа
|
работа
|
0
|
8
|
телевизор
|
ВАЗ
|
-5
|
9
|
телефон
|
газель
|
-4
|
10
|
диван
|
телевизор
|
-2
|
11
|
нива
|
гараж
|
+6
|
12
|
водитель
|
кровать
|
+2
|
13
|
стол
|
iphone
|
+16
|
14
|
кровать
|
коляска
|
+2
|
15
|
УАЗ
|
стол
|
-2
Что россияне чаще всего искали в 2019 году
По итогам 2019 года наибольший интерес россияне проявляли к электронике и автомобилям. Первое место по росту популярности по отношению к 2018 году занял смартфон Xiaomi Redmi Note 7. На втором также находится смартфон, но бренда Samsung — Galaxy s10. Третье и четвертое место занимают автомобили Hyundai Accent и Renault Duster. Единственный поисковый запрос, который не относится к электронике или категории авто — коллекционные фигурки «скрепыши», ими россияне интересовались даже больше, чем покупкой «умных» часов или фитнес-браслетов.
Рейтинг поисковых запросов по росту популярности, 2019 год к 2018, вся Россия
|
№
|
Запрос
|
1
|
Xiaomi redmi note 7
|
2
|
Samsung Galaxy s10
|
3
|
Hyundai Accent
|
4
|
Renault Duster
|
5
|
iphone 11
|
6
|
скрепыши
|
7
|
часы Apple watch 4
|
8
|
Xiaomi mi band 4
|
9
|
часы Apple watch 3
Сезонные тренды запросов в 2019 году
В III квартале 2019 года россияне помимо квартир, которые возглавляют рейтинг, активно искали летний вид транспорта велосипеды (второе место). Замыкает тройку лидеров холодильник, необходимый в теплое время года для хранения свежих фруктов и овощей.
С наступлением похолоданий топ запросов изменился. Активный отдых сменился на пассивный: велосипеды в IV квартале 2019-го потеряли актуальность и выбыли из топ-10, зато телевизоры поднялись в рейтинге на 2 пункта.
Жители страны стали еще чаще интересоваться покупкой недвижимости: дом поднялся с пятого места на второе, а также в топ-10 появился запрос гараж. Кроме того, зимой россияне активизировались с поиском работы (+2 пункта в рейтинге).
Самые популярные поисковые запросы на Авито осенью и зимой 2019 г., вся Россия (абсолютное число запросов)
|
№
|
III квартал 2019 г.
|
IV квартал 2019 г.
|
1
|
Квартира
|
Квартира
|
2
|
Велосипед
|
Дом
|
3
|
Холодильник
|
Диван
|
4
|
Телефон
|
Телефон
|
5
|
Дом
|
Работа
|
6
|
Диван
|
Холодильник
|
7
|
Работа
|
Телевизор
|
8
|
ВАЗ
|
Газель
|
9
|
Телевизор
|
Гараж
|
10
|
Кровать
|
ВАЗ