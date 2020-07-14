Рейтинг поисковых запросов на Авито во II квартале 2020 года
«Велосипед» и «кроссовки» во II квартале 2020 года вышли в топ поисковых запросов россиян на Авито, выяснили эксперты сервиса. «Велосипед» обосновался на второй строчке рейтинга топ-10 запросов, а «кроссовки» заняли пятое место.
Хорошая погода и возможность проводить самоизоляцию на природе подстегнули заинтересованность в активном досуге на свежем воздухе. «Телевизор» за квартал опустился с четвертого места на восьмое, а запрос «работа» теперь не входит в топ-10 самых популярных (в I квартале 2020 года этот запрос был на седьмом месте по распространенности).
На первой строчке в топе поисковых запросов уже традиционно оказался «дом» — этот запрос был лидером и в I квартале. Среди других популярных запросов — «холодильник», «диван» и «гараж».
Домашний уют и активный отдых: о чем говорят поисковые запросы россиян во II квартале
Во II квартале 2020 года чаще всего чаще всего искали «дом» — за три месяца суммарное количество таких запросов составило более миллиона. Однако, как отмечают эксперты Авито, далеко не во всех случаях интересовались именно жильем: пользователи также искали по этому запросу предметы интерьера, бытовую технику и т.п. Лидирующая позиция запроса «дом» в сочетании с частотностью запросов «диван», «холодильник» и «телевизор» свидетельствует о том, что россияне на фоне введенных из-за коронавируса ограничений взялись за обустройство личного пространства.
«Велосипеды» и «диваны» во II квартале 2020 года также оказались в топе поисковых запросов. По данным Авито, интерес к этим товарам значительно вырос в апреле и мае — в период, когда в России действовал режим самоизоляции. Об этом свидетельствует не только частота поисковых запросов, но и рост фактического спроса. Спрос на велосипеды в апреле и первой половине мая 2020 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36% по всей России. А спрос на диваны в апреле-мае вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.
Самые популярные поисковые запросы на Авито
|
№
|
II квартал, 2019 г.
|
I квартал, 2020 г.
|
II квартал, 2020 г.
|
1
|
велосипед
|
дом
|
дом
|
2
|
квартира
|
диван
|
велосипед
|
3
|
дом
|
квартира
|
холодильник
|
4
|
холодильник
|
телевизор
|
диван
|
5
|
телефон
|
холодильник
|
кроссовки
|
6
|
диван
|
телефон
|
квартира
|
7
|
ваз
|
работа
|
гараж
|
8
|
работа
|
газель
|
телевизор
|
9
|
газель
|
водитель
|
газель
|
10
|
коляска
|
гараж
|
водитель
«Работа» во II квартале 2020 года покинула топ-10 поисковых запросов и переместилась на тринадцатое место в рейтинге. Отчасти на снижение интереса к «работе» повлияла сезонность — этот поисковый запрос в весенне-летние месяцы традиционно немного теряет в популярности.
О работе забыли не везде: в каких городах заметны тренды, отличающиеся от федеральных
В некоторых городах России поисковый запрос «работа» остался в топе. Например, интерес к «работе» не утих в Волгограде, Ижевске, Казани, Краснодаре и Тольятти.
Москвичей и петербуржцев во II квартале велосипеды интересовали меньше, чем остальных россиян. В этих двух городах «велосипед» не вошел в топ-10 поисковых запросов. В Москве он оказался на двадцать шестом месте рейтинга, а в Санкт-Петербурге — на двадцать втором. Это может быть связано с тем, что в этих городах лучше, чем в других развиты сервисы проката велосипедов.
Жителей многих городов во II квартале 2020 года интересовали не только кроссовки, но и открытая обувь — запрос «сандали» вошел в топ-10 самых популярных в Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Краснодаре, Красноярске и ряде других городов. Не просто любые сандали, а обувь бренда Crocs искали чаще всего в Волгограде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Челябинске.
Инкубатор для яиц, абиссинские котята и «качели гнездо»: самые необычные из популярных запросов
Если проследить динамику запросов, которые совершали на Авито по меньшей мере 30 тысяч раз за квартал, становится заметен значительный рост интереса россиян к животным. Абиссинских и ориентальных котят во II квартале 2020 года стали искать в 4 раза чаще, чем год назад, щенков питбуля и той-терьера — в 3 раза чаще. Также в 4 раза выросла по сравнению с прошлым годом частотность поискового запроса «клетка для крыс».
Кроме того, судя по поисковым запросам, также повысилось внимание россиян к сельскому хозяйству и дачному досугу. «Плодородную землю» во II квартале 2020 года искали в 6 раз активнее, чем год назад, как и «инкубатор для яиц». Запросы «продажа лошадей», «качели гнездо» и «тент шатер для дачи» за год прибавили в популярности в 4 раза.