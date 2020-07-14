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Рейтинг поисковых запросов на Авито во II квартале 2020 года

«Велосипед» и «кроссовки» во II квартале 2020 года вышли в топ поисковых запросов россиян на Авито, выяснили эксперты сервиса. «Велосипед» обосновался на второй строчке рейтинга топ-10 запросов, а «кроссовки» заняли пятое место.

Хорошая погода и возможность проводить самоизоляцию на природе подстегнули заинтересованность в активном досуге на свежем воздухе. «Телевизор» за квартал опустился с четвертого места на восьмое, а запрос «работа» теперь не входит в топ-10 самых популярных (в I квартале 2020 года этот запрос был на седьмом месте по распространенности).

На первой строчке в топе поисковых запросов уже традиционно оказался «дом» — этот запрос был лидером и в I квартале. Среди других популярных запросов — «холодильник», «диван» и «гараж».

Домашний уют и активный отдых: о чем говорят поисковые запросы россиян во II квартале

Во II квартале 2020 года чаще всего чаще всего искали «дом» — за три месяца суммарное количество таких запросов составило более миллиона. Однако, как отмечают эксперты Авито, далеко не во всех случаях интересовались именно жильем: пользователи также искали по этому запросу предметы интерьера, бытовую технику и т.п. Лидирующая позиция запроса «дом» в сочетании с частотностью запросов «диван», «холодильник» и «телевизор» свидетельствует о том, что россияне на фоне введенных из-за коронавируса ограничений взялись за обустройство личного пространства.

«Велосипеды» и «диваны» во II квартале 2020 года также оказались в топе поисковых запросов. По данным Авито, интерес к этим товарам значительно вырос в апреле и мае — в период, когда в России действовал режим самоизоляции. Об этом свидетельствует не только частота поисковых запросов, но и рост фактического спроса. Спрос на велосипеды в апреле и первой половине мая 2020 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36% по всей России. А спрос на диваны в апреле-мае вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.

Самые популярные поисковые запросы на Авито

II квартал, 2019 г.

I квартал, 2020 г.

II квартал, 2020 г.

1

велосипед

дом

дом

2

квартира

диван

велосипед

3

дом

квартира

холодильник

4

холодильник

телевизор

диван

5

телефон

холодильник

кроссовки

6

диван

телефон

квартира

7

ваз

работа

гараж

8

работа

газель

телевизор

9

газель

водитель

газель

10

коляска

гараж

водитель

«Работа» во II квартале 2020 года покинула топ-10 поисковых запросов и переместилась на тринадцатое место в рейтинге. Отчасти на снижение интереса к «работе» повлияла сезонность — этот поисковый запрос в весенне-летние месяцы традиционно немного теряет в популярности.

О работе забыли не везде: в каких городах заметны тренды, отличающиеся от федеральных

В некоторых городах России поисковый запрос «работа» остался в топе. Например, интерес к «работе» не утих в Волгограде, Ижевске, Казани, Краснодаре и Тольятти.

Москвичей и петербуржцев во II квартале велосипеды интересовали меньше, чем остальных россиян. В этих двух городах «велосипед» не вошел в топ-10 поисковых запросов. В Москве он оказался на двадцать шестом месте рейтинга, а в Санкт-Петербурге — на двадцать втором. Это может быть связано с тем, что в этих городах лучше, чем в других развиты сервисы проката велосипедов.

Жителей многих городов во II квартале 2020 года интересовали не только кроссовки, но и открытая обувь — запрос «сандали» вошел в топ-10 самых популярных в Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Краснодаре, Красноярске и ряде других городов. Не просто любые сандали, а обувь бренда Crocs искали чаще всего в Волгограде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Челябинске.

Инкубатор для яиц, абиссинские котята и «качели гнездо»: самые необычные из популярных запросов

Если проследить динамику запросов, которые совершали на Авито по меньшей мере 30 тысяч раз за квартал, становится заметен значительный рост интереса россиян к животным. Абиссинских и ориентальных котят во II квартале 2020 года стали искать в 4 раза чаще, чем год назад, щенков питбуля и той-терьера — в 3 раза чаще. Также в 4 раза выросла по сравнению с прошлым годом частотность поискового запроса «клетка для крыс».

Кроме того, судя по поисковым запросам, также повысилось внимание россиян к сельскому хозяйству и дачному досугу. «Плодородную землю» во II квартале 2020 года искали в 6 раз активнее, чем год назад, как и «инкубатор для яиц». Запросы «продажа лошадей», «качели гнездо» и «тент шатер для дачи» за год прибавили в популярности в 4 раза.

Автор: Анна
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