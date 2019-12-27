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Рейтинг популярных цифровых подарков к новогодним праздникам

Ритейлер «Связной» и ведущий провайдер платежных и финансовых сервисов нового поколения QIWI проанализировали продажи технологичных товаров на российском онлайн-рынке за первые две недели декабря и составили рейтинг наиболее популярных цифровых подарков к новогодним праздникам.

Со 2 по 15 декабря траты россиян в интернет-магазинах выросли на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рекордный скачок при этом оборот продемонстрировал 1 декабря — в этот день россияне потратили на 162% больше, чем 1 декабря 2018 года. Активнее всего покупки 2-15 декабря совершали москвичи, петербуржцы и жители Приморского края. В пятерку лидеров по объему трат также вошли Саратов и Смоленск.

Количество транзакций за первые две недели декабря выросло на 32% год к году. При этом, как и в случае с оборотом, рекордный рост числа транзакций произошел 1 декабря — в этот день покупок было на 118% больше по сравнению с аналогичным днем прошлого года. Наибольшее количество оплат провели жители Москвы и Санкт-Петербурга. В пятерку лидеров по количеству транзакций также вошли Саратовская область, Приморский и Забайкальский края.

В категории технологичных товаров больше всего в интернете россияне приобретали смартфонов. Так, за первые две недели декабря в онлайн-каналах покупатели потратили 4,4 млрд рублей на покупку 200 тыс. смартфонов. Средняя цена смартфона, приобретенного в интернете, составила 22 тыс. рублей.

Топ-3 самых популярных смартфона в штуках в онлайн-канале:

1) Redmi 7A

2) Samsung Galaxy A50

3) Apple iPhone 11 (128GB)

Топ-3 самых популярных смартфона в деньгах в онлайн-канале:

1) Apple iPhone 11 (128GB)

2) Apple iPhone 11 (64GB)

3) Apple iPhone XR (64GB)

На втором месте в рейтинге наиболее популярных технологичных товаров оказались ноутбуки. За первые две недели декабря россияне потратили 1,7 млрд рублей на покупку 41 тыс. ноутбуков. Средняя цена ноутбука составила 39 тыс. рублей.

Топ-3 самых популярных ноутбука в штуках в онлайн-канале:

1) Lenovo IdeaPad S145-15IWL

2) Lenovo IdeaPad S145-15AST

3) Apple MacBook Air MQD32

Топ-3 самых популярных ноутбука в деньгах в онлайн-канале:

1) Lenovo IdeaPad S145-15AST

2) Lenovo IdeaPad S145-15IWL

3) Lenovo IdeaPad S145-15API

Тройку популярных технологичных подарков замыкают гарнитуры. В первой половине декабря российские интернет-пользователи потратили 600 млн рублей и приобрели 150 тыс. устройств. Средняя цена гарнитуры, купленной в предновогодний период, составила 4 тыс. рублей.

Автор: Анна
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