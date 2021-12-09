Рейтинг потребительского поведения регионов в e-commmerce

Самый высокий объем онлайн-покупок в 2021 году пришелся на жителей Центрального и Северо-Западного федеральных округов России, говорится в исследовании IT и FinTech-компании PIM Solutions. Рейтинг потребительского поведения регионов в e-com возглавила Московская область.

«Наиболее благоприятное» потребительское поведение продемонстрировали жители Центрального и Северо-Западного округов, а «наименее благоприятное» — Дальнего Востока и южных регионов. Помимо Московской области в пятерку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург, Тверская и Ивановская области. Наименее активно покупают товары онлайн Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Тыва и Пермский край.

Самый высокий средний чек приходится на Чукотку (8204 руб.), Якутию (6 345 руб.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (5 637 руб.). Антилидеры рейтинга — Ярославская область, Мордовия, Пензенская, Курская и Волгоградская области. Посылки в эти регионы приходят относительно быстро, и жители чаще оформляют мелкие заказы.

При этом потребительское поведение не всегда зависит от географических факторов, подчеркивают авторы исследования. Соседние районы могут демонстрировать «противоположные результаты», а значит продавцам нужно искать отдельный подход к каждому региону.

Рейтинг PIM Solutions базируется на данных 45 млн интернет-заказов, прошедших через сервисы компании с 1 января по 31 октября 2021 г. Данные получены у крупнейших служб доставки — Почты России, СДЭК, Boxberry, PickPoint, TopDelivery, и «СберЛогистики». В исследовании оценивались такие показатели как средний чек покупок в регионе, доля выкупа заказов, доля предоплаченных заказов, а также время забора заказов из пунктов выдачи и постаматов.