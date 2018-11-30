+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Рейтинг производителей зимней резины 2018: объем выручки и количество продаж

Оператор фискальных данных OFD.ru, занимающий 15% рынка онлайн-касс, провел аналитическое исследование по продажам зимней резины в России за период с 12 сентября по 22 ноября 2018 г. Анализ, результаты которого приведены ниже, проводился на основе обработки обезличенных фискальных данных с касс, подключенных к OFD.ru. Всего проанализировано более 2,5 млрд кассовых чеков и более 50 брендов шин.

По данным OFD.ru за исследуемый период продано 248 260 шин на сумму более 823 млн руб. Средний чек на зимнюю резину составил 12 366 руб.

Лидером по продажам этой осенью стала Nokian, заняв долю рынка 17,3% в стоимостном выражении с выручкой более 142 млн рублей. Средний чек на шины этой марки — 17 544 рублей, что в 1,4 раза дороже среднего чека по стране. Второе место по объему выручки занял Hankook c 12,8% доли рынка, однако, по количеству проданной зимней резины отставание от лидера почти в 2 раза — 27 671 шт. против 46 781 шт. у Nokian. Средний чек — 13 230 руб. На третьем месте Сordiant с 10,5% доли от всех продаж и более низкой величиной среднего чека — 9 675 руб.

При анализе производителей по количеству продаж, стоит отметить, что топ производителей выглядит иначе: лидирующая позиция осталась за Nokian, а на второе место с минимальным отрывом вышла КАМА — 45 393 проданных шин против 46 781 у Nokian. Объяснить такую популярность КАМА можно большей доступностью по цене, средний чек составляет 5 963 руб, что в 2 раза ниже, чем в среднем по рынку.

Как отмечают аналитики OFD.ru, покупки в среднем по РФ резко стартовали в день выплаты зарплат — 25 октября. Средний чек до пиковых продаж составлял 10-12 тыс. руб., а во время пика возрос до 22-25 тыс. руб.

Максимальную активность в закупках зимней резины этой осенью проявила Новосибирская область, продав 25% от всех шин в России на сумму 246,5 млн руб. Далее в ТОП-5 регионов попали: Омская область — 24% продаж на сумму 77,5 млн руб., Санкт-Петербург — 9% на сумму 81,9 млн руб., Москва — 4% на сумму 79 млн руб. и Республика Дагестан — 3% на сумму 22,5 млн руб.

Самый большой средний чек на шины в Ямало-Ненецком автономном округе — 46 696 руб., Удмуртии — 25 731 руб., и Курской области — 23 306 руб.

Топ-10 производителей по объемам выручки:

  1. NOKIAN — 142 284 114 руб.
  2. HANKOOK — 105 189 985 руб.
  3. CORDIANT — 86 294 653 руб.
  4. YOKOHAMA — 67 188 016 руб.
  5. KAMA — 64 609 790 руб.
  6. MAXXIS — 51 143 298 руб.
  7. GOODYEAR — 45 758 765 руб.
  8. BRIDGESTONE — 36 124 721 руб.
  9. PIRELLI — 31 020 042 руб.
  10. MICHELIN — 24 919 943 руб.

ТОП-10 производителей по количеству продаж зимней резины:

  1. NOKIAN — 46 781 шт.
  2. KAMA — 45 393 шт.
  3. CORDIANT — 29 003 шт.
  4. HANKOOK — 27 671 шт.
  5. YOKOHAMA — 17 036 шт.
  6. MAXXIS — 13 568 шт.
  7. GOODYEAR — 7 973 шт.
  8. VIATTI — 7 672 шт.
  9. BRIDGESTONE — 6 568 шт.
  10. TUNGA — 6 567 шт.
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

29 ноября / Комментарии
МТС будет продавать смартфоны по подписке

МТС будет продавать смартфоны по подписке

С 1 декабря МТС запустит продажу смартфонов по подписке и позволит менять устройства раз в год после оплаты 50% их стоимости.

далее →

29 ноября / Комментарии
Почта России и «Магнит» объявили о развитии сотрудничества

Почта России и «Магнит» объявили о развитии сотрудничества

В рамках инвестиционного форума «Россия Зовет!» Почта России и «Магнит» объявили об успехе пилотного проекта по внедрению нового розничного формата в отделениях почтовой связи и перспективах его дальнейшего развития.

далее →

28 ноября / Комментарии
«М.Видео» начал принимать в trade-in неработающие и битые устройства

«М.Видео» начал принимать в trade-in неработающие и битые устройства

«М.Видео» расширил условия акции trade-in на смартфоны. Ритейлер в среднем на 75% увеличил скидки на покупку новых моделей, а также начал принимать неработающие и битые устройства. Приобрести новый смартфон по программе trade-in теперь можно со скидкой до 45 000 рублей.

далее →

27 ноября / Комментарии
Совладельцы книжного издательства АСТ приобрели 33% сети кофе-баров Coffee Like

Совладельцы книжного издательства АСТ приобрели 33% сети кофе-баров Coffee Like

Совладельцы и топ-менеджеры книжного издательства АСТ Павел Гришков и Александр Богуславский приобрели 33% сети кофе-баров Coffee Like.

далее →

26 ноября / Комментарии
Тренды ЗОЖ в России и их влияние на покупательское поведение

Тренды ЗОЖ в России и их влияние на покупательское поведение

Большинство (82%) россиян считают здоровье и бодрость главной личной ценностью, причем эта доля значительно выше, чем в целом по миру (64%). Насколько то, что люди говорят, совпадает с тем, что они делают для сохранения здоровья?

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!