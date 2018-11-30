Рейтинг производителей зимней резины 2018: объем выручки и количество продаж

Оператор фискальных данных OFD.ru, занимающий 15% рынка онлайн-касс, провел аналитическое исследование по продажам зимней резины в России за период с 12 сентября по 22 ноября 2018 г. Анализ, результаты которого приведены ниже, проводился на основе обработки обезличенных фискальных данных с касс, подключенных к OFD.ru. Всего проанализировано более 2,5 млрд кассовых чеков и более 50 брендов шин.

По данным OFD.ru за исследуемый период продано 248 260 шин на сумму более 823 млн руб. Средний чек на зимнюю резину составил 12 366 руб.

Лидером по продажам этой осенью стала Nokian, заняв долю рынка 17,3% в стоимостном выражении с выручкой более 142 млн рублей. Средний чек на шины этой марки — 17 544 рублей, что в 1,4 раза дороже среднего чека по стране. Второе место по объему выручки занял Hankook c 12,8% доли рынка, однако, по количеству проданной зимней резины отставание от лидера почти в 2 раза — 27 671 шт. против 46 781 шт. у Nokian. Средний чек — 13 230 руб. На третьем месте Сordiant с 10,5% доли от всех продаж и более низкой величиной среднего чека — 9 675 руб.

При анализе производителей по количеству продаж, стоит отметить, что топ производителей выглядит иначе: лидирующая позиция осталась за Nokian, а на второе место с минимальным отрывом вышла КАМА — 45 393 проданных шин против 46 781 у Nokian. Объяснить такую популярность КАМА можно большей доступностью по цене, средний чек составляет 5 963 руб, что в 2 раза ниже, чем в среднем по рынку.

Как отмечают аналитики OFD.ru, покупки в среднем по РФ резко стартовали в день выплаты зарплат — 25 октября. Средний чек до пиковых продаж составлял 10-12 тыс. руб., а во время пика возрос до 22-25 тыс. руб.

Максимальную активность в закупках зимней резины этой осенью проявила Новосибирская область, продав 25% от всех шин в России на сумму 246,5 млн руб. Далее в ТОП-5 регионов попали: Омская область — 24% продаж на сумму 77,5 млн руб., Санкт-Петербург — 9% на сумму 81,9 млн руб., Москва — 4% на сумму 79 млн руб. и Республика Дагестан — 3% на сумму 22,5 млн руб.

Самый большой средний чек на шины в Ямало-Ненецком автономном округе — 46 696 руб., Удмуртии — 25 731 руб., и Курской области — 23 306 руб.

Топ-10 производителей по объемам выручки:

NOKIAN — 142 284 114 руб. HANKOOK — 105 189 985 руб. CORDIANT — 86 294 653 руб. YOKOHAMA — 67 188 016 руб. KAMA — 64 609 790 руб. MAXXIS — 51 143 298 руб. GOODYEAR — 45 758 765 руб. BRIDGESTONE — 36 124 721 руб. PIRELLI — 31 020 042 руб. MICHELIN — 24 919 943 руб.

ТОП-10 производителей по количеству продаж зимней резины: