Рейтинг разработчиков интернет-магазинов 2017

Компании Рейтинг Рунета, SimilarWeb и InSales подвели итоги очередного рейтинга разработчиков интернет-магазинов.

Лидеры четырех ценовых диапазонов:

(бюджет от 1,5 млн рублей и выше)

(бюджет от 750 тыс. до 1,5 млн рублей)

(бюджет от 200 тыс. до 750 тыс. рублей)

(бюджет до 200 тыс. рублей)

Ознакомиться c рейтингом разработчиков интернет-магазинов полностью можно на сайте проекта.

Анатолий Денисов, главный редактор «Рейтинга Рунета» & CMS Magazine:

«В этом году количество рассмотренных проектов увеличилось с 19 202 до 22 385. Это косвенно подтверждает рост спроса на интернет-магазины. Повысилась и средняя стоимость разработки. Ранее она составляла 165 тысяч, в этом году — 189 тысяч рублей».