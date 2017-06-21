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Рейтинг разработчиков интернет-магазинов 2017

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InSales
InSales
Магазины и лендинги SAAS

Компании Рейтинг Рунета, SimilarWeb и InSales подвели итоги очередного рейтинга разработчиков интернет-магазинов.

Лидеры четырех ценовых диапазонов:

ТОП-10 Премиум сегмент

(бюджет от 1,5 млн рублей и выше)

  1. Aero
  2. Интаро
  3. Greensight
  4. Extyl-PRO
  5. ADV
  6. Promo Interactive
  7. ICONIX
  8. «Факт»
  9. ITECH.group
  10. AIC + QSOFT

ТОП-10 Верхний сегмент

(бюджет от 750 тыс. до 1,5 млн рублей)

  1. Четвертый РИМ
  2. Astra Media Group
  3. webit
  4. WebRover Internet Solutions
  5. ONEWAY
  6. Code Pilots
  7. Ай Ти Констракт
  8. Progressive Media
  9. РЕКА
  10. АДЛАБС

ТОП-10 Средний сегмент

(бюджет от 200 тыс. до 750 тыс. рублей)

  1. Inspiro
  2. Инсейлс
  3. No Logo Studio
  4. «Первый БИТ»
  5. Dextra
  6. ЭдвансМедиа
  7. DIVONE
  8. Simtech Development
  9. «Вебпрактик»
  10. Крупное Дело

ТОП-10 Нижний сегмент

(бюджет до 200 тыс. рублей)

  1. Shop2YOU
  2. «Угол зрения»
  3. «Урал-Софт»
  4. SimplaMarket
  5. «Цифровой Элемент»
  6. Карт-Пауер
  7. eCom Labs
  8. Wezom
  9. Fast-Sales
  10. Rainbow Lab

Ознакомиться c рейтингом разработчиков интернет-магазинов полностью можно на сайте проекта.

Анатолий Денисов, главный редактор «Рейтинга Рунета» & CMS Magazine:

«В этом году количество рассмотренных проектов увеличилось с 19 202 до 22 385. Это косвенно подтверждает рост спроса на интернет-магазины. Повысилась и средняя стоимость разработки. Ранее она составляла 165 тысяч, в этом году — 189 тысяч рублей».

Компании и сервисы: InSales, Simpla, SimilarWeb, SHOP2YOU
Автор: Анна
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