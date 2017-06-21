Рейтинг разработчиков интернет-магазинов 2017
Компании Рейтинг Рунета, SimilarWeb и InSales подвели итоги очередного рейтинга разработчиков интернет-магазинов.
Лидеры четырех ценовых диапазонов:
ТОП-10 Премиум сегмент
(бюджет от 1,5 млн рублей и выше)
- Aero
- Интаро
- Greensight
- Extyl-PRO
- ADV
- Promo Interactive
- ICONIX
- «Факт»
- ITECH.group
- AIC + QSOFT
ТОП-10 Верхний сегмент
(бюджет от 750 тыс. до 1,5 млн рублей)
- Четвертый РИМ
- Astra Media Group
- webit
- WebRover Internet Solutions
- ONEWAY
- Code Pilots
- Ай Ти Констракт
- Progressive Media
- РЕКА
- АДЛАБС
ТОП-10 Средний сегмент
(бюджет от 200 тыс. до 750 тыс. рублей)
- Inspiro
- Инсейлс
- No Logo Studio
- «Первый БИТ»
- Dextra
- ЭдвансМедиа
- DIVONE
- Simtech Development
- «Вебпрактик»
- Крупное Дело
ТОП-10 Нижний сегмент
(бюджет до 200 тыс. рублей)
- Shop2YOU
- «Угол зрения»
- «Урал-Софт»
- SimplaMarket
- «Цифровой Элемент»
- Карт-Пауер
- eCom Labs
- Wezom
- Fast-Sales
- Rainbow Lab
Ознакомиться c рейтингом разработчиков интернет-магазинов полностью можно на сайте проекта.
Анатолий Денисов, главный редактор «Рейтинга Рунета» & CMS Magazine:
«В этом году количество рассмотренных проектов увеличилось с 19 202 до 22 385. Это косвенно подтверждает рост спроса на интернет-магазины. Повысилась и средняя стоимость разработки. Ранее она составляла 165 тысяч, в этом году — 189 тысяч рублей».