Рейтинг разработчиков интернет-магазинов 2019 года
Рейтинг Рунета в пятый раз опубликовал Рейтинг разработчиков интернет-магазинов. Как и ранее, в рейтинге предусмотрены фильтры: Города, Страны, CMS, Отрасли, а его участники распределены по четырем основным ценовым категориям.
При построении рейтинга было изучено 32 298 интернет-магазинов, разработанных 1 008 агентствами за последние 5 лет. Наибольшее количество ecommerce-сайтов, запущенных в этом году — 790, относятся к тематике «Товары для дома», 473 — к «b2b-оборудованию», 352 — к «Автозапчастям». В 2019 году был выявлен тренд на снижение количества новых интернет-магазинов, посвященных тематикам: «Групповые закупки» (на 62% меньше проектов, чем в 2018 году), «Товары для офиса» (на 60% меньше), «Подарки» (на 51% меньше). Данная статистика иллюстрирует сразу три тенденции: 1) все чаще запуск крупных интернет-магазинов осуществляют инхаус-команды, 2) для разработки небольших площадок все чаще используются конструкторы, 3) все большее количество заказчиков предпочитают обновлять свои интернет-магазины постепенно, без масштабных редизайнов.
«Фильтр Отрасли является одной из наиболее полезных функций, помогающих заказчикам выбрать наиболее подходящих для их задач исполнителей. С его помощью можно находить компании, имеющие наибольший опыт разработки интернет-магазинов различных тематик (Автозапчасти, Товары для дома, Косметика и др.). Такой подход позволяет существенно снизить риски и повысить качество будущего проекта.
Анатолий Денисов, главный редактор проекта
Пользуясь случаем, благодарим компанию InSales, которая в очередной раз оказала нам неоценимую помощь и провела соответствующую тематическую разметку».
ТОП-10 Премиум сегмента (бюджеты выше 1,5 млн рублей)
- Aero
- AGIMA
- Extyl
- Интаро
- AWG
- Art. Lebedev Studio
- Greensight
- Progressive Media
- ADV
- Media5
ТОП-10 верхнего сегмента, (750 000-1,5 млн рублей)
- IDBI
- Cart-Power
- «Собака Павлова»
- webit
- Ай Ти Констракт
- «Цифровой Элемент»
- Четвёртый Рим
- KISLOROD
- «Вебпрактик»
- Oneway
ТОП-10 среднего сегмента (200 000-750 000 рублей)
- Simtech Development
- «Клондайк»
- IARGA
- Bodysite
- INSPIRO
- Ameton
- No Logo Studio
- Dextra
- Altopromo & PrestaWeb
- «Логема»
ТОП-10 нижнего сегмента (до 200 000 рублей)
- Commerce Software Solutions
- SWEETCODE
- «Урал-Софт»
- eCom Labs
- CS-Coding
- MyWebSupport
- «МЕДИАТЕХПРОЕКТ»
- MOSK.STUDIO
- SimplaMarket
- Promo-Z
О Рейтинге Рунета
Рейтинг Рунета специализируется на проведении рейтингов в сфере digital.
История проекта началась в 2010 году, когда был опубликован первый рейтинг веб-студий. К текущему моменту ежегодно публикуется 12 основных рейтингов и 1044 локальных подрейтингов (по странам, городам, специализациям, тематикам, типам проектов и т.д.).
Проект обладает самой крупной в Рунете базой данных digital-подрядчиков, оказывающих услуги по мобильной и веб-разработке, контекстной рекламе, поисковому продвижению и интернет-маркетингу. Участие в рейтингах принимают более 6500 агентств из 93 городов России и стран СНГ.
Владелец проекта — Proactivity Group, которая также ежегодно проводит конкурс сайтов и приложений Рейтинг Рунета, имеет собственную площадку для поиска digital-подрядчиков Workspace и контентно-сервисный портал CMS Magazine.