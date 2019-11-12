Рейтинг разработчиков интернет-магазинов 2019 года

Рейтинг Рунета в пятый раз опубликовал Рейтинг разработчиков интернет-магазинов. Как и ранее, в рейтинге предусмотрены фильтры: Города, Страны, CMS, Отрасли, а его участники распределены по четырем основным ценовым категориям.

При построении рейтинга было изучено 32 298 интернет-магазинов, разработанных 1 008 агентствами за последние 5 лет. Наибольшее количество ecommerce-сайтов, запущенных в этом году — 790, относятся к тематике «Товары для дома», 473 — к «b2b-оборудованию», 352 — к «Автозапчастям». В 2019 году был выявлен тренд на снижение количества новых интернет-магазинов, посвященных тематикам: «Групповые закупки» (на 62% меньше проектов, чем в 2018 году), «Товары для офиса» (на 60% меньше), «Подарки» (на 51% меньше). Данная статистика иллюстрирует сразу три тенденции: 1) все чаще запуск крупных интернет-магазинов осуществляют инхаус-команды, 2) для разработки небольших площадок все чаще используются конструкторы, 3) все большее количество заказчиков предпочитают обновлять свои интернет-магазины постепенно, без масштабных редизайнов.

«Фильтр Отрасли является одной из наиболее полезных функций, помогающих заказчикам выбрать наиболее подходящих для их задач исполнителей. С его помощью можно находить компании, имеющие наибольший опыт разработки интернет-магазинов различных тематик (Автозапчасти, Товары для дома, Косметика и др.). Такой подход позволяет существенно снизить риски и повысить качество будущего проекта. Анатолий Денисов, главный редактор проекта

Пользуясь случаем, благодарим компанию InSales, которая в очередной раз оказала нам неоценимую помощь и провела соответствующую тематическую разметку».

ТОП-10 Премиум сегмента (бюджеты выше 1,5 млн рублей)

Aero AGIMA Extyl Интаро AWG Art. Lebedev Studio Greensight Progressive Media ADV Media5

ТОП-10 верхнего сегмента, (750 000-1,5 млн рублей)

IDBI Cart-Power «Собака Павлова» webit Ай Ти Констракт «Цифровой Элемент» Четвёртый Рим KISLOROD «Вебпрактик» Oneway

ТОП-10 среднего сегмента (200 000-750 000 рублей)

Simtech Development «Клондайк» IARGA Bodysite INSPIRO Ameton No Logo Studio Dextra Altopromo & PrestaWeb «Логема»

ТОП-10 нижнего сегмента (до 200 000 рублей)

Commerce Software Solutions SWEETCODE «Урал-Софт» eCom Labs CS-Coding MyWebSupport «МЕДИАТЕХПРОЕКТ» MOSK.STUDIO SimplaMarket Promo-Z

О Рейтинге Рунета

Рейтинг Рунета специализируется на проведении рейтингов в сфере digital.

История проекта началась в 2010 году, когда был опубликован первый рейтинг веб-студий. К текущему моменту ежегодно публикуется 12 основных рейтингов и 1044 локальных подрейтингов (по странам, городам, специализациям, тематикам, типам проектов и т.д.).

Проект обладает самой крупной в Рунете базой данных digital-подрядчиков, оказывающих услуги по мобильной и веб-разработке, контекстной рекламе, поисковому продвижению и интернет-маркетингу. Участие в рейтингах принимают более 6500 агентств из 93 городов России и стран СНГ.

Владелец проекта — Proactivity Group, которая также ежегодно проводит конкурс сайтов и приложений Рейтинг Рунета, имеет собственную площадку для поиска digital-подрядчиков Workspace и контентно-сервисный портал CMS Magazine.