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Рейтинг разработчиков интернет-магазинов 2019 года

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InSales
InSales
Магазины и лендинги SAAS

Рейтинг Рунета в пятый раз опубликовал Рейтинг разработчиков интернет-магазинов. Как и ранее, в рейтинге предусмотрены фильтры: Города, Страны, CMS, Отрасли, а его участники распределены по четырем основным ценовым категориям.

При построении рейтинга было изучено 32 298 интернет-магазинов, разработанных 1 008 агентствами за последние 5 лет. Наибольшее количество ecommerce-сайтов, запущенных в этом году — 790, относятся к тематике «Товары для дома», 473 — к «b2b-оборудованию», 352 — к «Автозапчастям». В 2019 году был выявлен тренд на снижение количества новых интернет-магазинов, посвященных тематикам: «Групповые закупки» (на 62% меньше проектов, чем в 2018 году), «Товары для офиса» (на 60% меньше), «Подарки» (на 51% меньше). Данная статистика иллюстрирует сразу три тенденции: 1) все чаще запуск крупных интернет-магазинов осуществляют инхаус-команды, 2) для разработки небольших площадок все чаще используются конструкторы, 3) все большее количество заказчиков предпочитают обновлять свои интернет-магазины постепенно, без масштабных редизайнов.

«Фильтр Отрасли является одной из наиболее полезных функций, помогающих заказчикам выбрать наиболее подходящих для их задач исполнителей. С его помощью можно находить компании, имеющие наибольший опыт разработки интернет-магазинов различных тематик (Автозапчасти, Товары для дома, Косметика и др.). Такой подход позволяет существенно снизить риски и повысить качество будущего проекта.

Анатолий Денисов, главный редактор проекта

Пользуясь случаем, благодарим компанию InSales, которая в очередной раз оказала нам неоценимую помощь и провела соответствующую тематическую разметку».

ТОП-10 Премиум сегмента (бюджеты выше 1,5 млн рублей)

  1. Aero
  2. AGIMA
  3. Extyl
  4. Интаро
  5. AWG
  6. Art. Lebedev Studio
  7. Greensight
  8. Progressive Media
  9. ADV
  10. Media5

ТОП-10 верхнего сегмента, (750 000-1,5 млн рублей)

  1. IDBI
  2. Cart-Power
  3. «Собака Павлова»
  4. webit
  5. Ай Ти Констракт
  6. «Цифровой Элемент»
  7. Четвёртый Рим
  8. KISLOROD
  9. «Вебпрактик»
  10. Oneway

ТОП-10 среднего сегмента (200 000-750 000 рублей)

  1. Simtech Development
  2. «Клондайк»
  3. IARGA
  4. Bodysite
  5. INSPIRO
  6. Ameton
  7. No Logo Studio
  8. Dextra
  9. Altopromo & PrestaWeb
  10. «Логема»

ТОП-10 нижнего сегмента (до 200 000 рублей)

  1. Commerce Software Solutions
  2. SWEETCODE
  3. «Урал-Софт»
  4. eCom Labs
  5. CS-Coding
  6. MyWebSupport
  7. «МЕДИАТЕХПРОЕКТ»
  8. MOSK.STUDIO
  9. SimplaMarket
  10. Promo-Z

О Рейтинге Рунета

Рейтинг Рунета специализируется на проведении рейтингов в сфере digital.

История проекта началась в 2010 году, когда был опубликован первый рейтинг веб-студий. К текущему моменту ежегодно публикуется 12 основных рейтингов и 1044 локальных подрейтингов (по странам, городам, специализациям, тематикам, типам проектов и т.д.).

Проект обладает самой крупной в Рунете базой данных digital-подрядчиков, оказывающих услуги по мобильной и веб-разработке, контекстной рекламе, поисковому продвижению и интернет-маркетингу. Участие в рейтингах принимают более 6500 агентств из 93 городов России и стран СНГ.

Владелец проекта — Proactivity Group, которая также ежегодно проводит конкурс сайтов и приложений Рейтинг Рунета, имеет собственную площадку для поиска digital-подрядчиков Workspace и контентно-сервисный портал CMS Magazine.

Компании и сервисы: InSales
Автор: Анна
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